La "perplejidad" de la alcaldesa de Sabiñánigo con lo visto en Madrid durante el fin de semana

Después del paso de Filomena por la mayor parte del territorio español y después de la nieve, llegan las bajas temperaturas y el hielo. No obstante, hay zonas que viven acostumbradas a vivir a temperaturas bajo cero durante el invierno.

En Sabiñánigo (Huesca), el termómetro marcaba -11,7ºC. Berta Fernández, alcaldesa de la localidad, traducía en Hoy por Hoy la sensación de frío e indicaba que no es extraño que allí haya esas temperaturas. "Con ropa térmica se aguanta bien", añade.

Durante el fin de semana no han sido una excepción y no han tenido problemas con la nieve a pesar de los medios dispuestos para hacer frente al temporal. "A pesar de los esfuerzos para que la ciudad no se colapsara, no ha sido tarea fácil", añadía y explicaba que lo más complicado ha sido lo "continuada" que ha sido la nevada, imposibilitando así la limpieza total de las calles.

"Aquí funciona todo con bastante normalidad", aseguraba Berta Fernández, quien recalcaba que observaba con "perplejidad" lo visto en Madrid este fin de semana. "Se contaban cosas por televisión como si fuera el fin del mundo que aquí son de lo más normal. No entendemos que una gran ciudad no sea capaz de gestionar una situación así", continuaba la alcaldesa.

En este sentido, comentaba que en su localidad es "habitual" tener nieve, que las brigadas funcionen todo el día o que se repartan sacos de sal para que los vecinos tengan limpia la entrada a sus viviendas.