Bardem pide más ciencia y menos populismo

El actor Javier Bardem ha pedido "no alentar un falso debate" en torno al temporal 'Filomena' que "solo da alas a sectores negacionistas" del cambio climático. "Más ciencia, menos populismo", ha añadido en un texto de sus redes sociales.

"La ciencia es muy clara: la emergencia climática es real y los eventos extremos serán cada vez más intensos y frecuentes. Autoridades y personas con gran proyección mediática no deberían alentar un falso debate que solo da alas a sectores negacionistas", ha lamentado el actor que es colaborador de la ONG Greenpeace.

Bardem ha escrito este texto tras afirmar que "se están oyendo voces irresponsables, algunas con mucha audiencia, tratando de manipular" el temporal Filomena para cuestionar el alcance de la crisis climática. El intérprete presentó en 2019 el documental 'Santuario', grabado junto a Greenpeace, en el que protagonizaba una campaña de la organización ecologista para lograr proteger la Antártida.

Todo el mismo día en el que, según el portal Deadline, Bardem estará en lo nuevo del director Aaron Sorkin junto a Nicole Kidman. Bardem y Kidman interpretarán en esta cinta a la pareja formada por el cubano Desi Arnaz y la estadounidense Lucille Ball, que triunfaron con la comedia televisiva I Love Lucy.

Being The Ricardos se centrará en una semana de producción de I Love Lucy atravesada por una crisis personal y profesional del matrimonio. Amazon Studios y Escape Artists están detrás de esta película que, en principio, Sorkin solo iba a escribir pero que después decidió también afrontar como director.

Sorkin es uno de los autores más prestigiosos del panorama audiovisual contemporáneo gracias a los apasionados y brillantes guiones de series como "The West Wing" (El ala oeste de la Casa Blanca) (1999-2006) o "The Newsroom" (2012-2014) y de películas como "A Few Good Men" (Algunos hombres buenos) (1992), "The Social Network" (La red social) (2010) o "Steve Jobs" (2015).

Por su parte, Bardem se llevó el Óscar al mejor actor de reparto por "No Country for Old Men" (No es país para viejos) (2007), su última cinta hasta la fecha es "The Roads Not Taken" (Los caminos que no escogemos) (2020) de Sally Potter, y tiene pendiente de estreno la nueva versión de "Dune" con Denis Villeneuve como cineasta y Timothée Chalamet como protagonista.