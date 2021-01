Netflix saca pecho: anuncia un estreno semanal y ficha a más estrellas de Hollywood

Netflix ha presentado un avance de sus estrenos de cine para 2021. Más de 70 títulos que abarcan todos los géneros (comedia, drama, romance, western, thriller, acción, terror, ciencia ficción, musical y animación) y formatos (cine, documentales y stand up comedy) y que refuerzan su apuesta por el contenido local junto a los grandes nombres de Hollywood. Lo más novedoso del anuncio es que la compañía de Ted Sarandos promete estrenar una película a la semana este 2021.

La guerra de las plataformas está siendo, de momento, una guerra de posiciones. Warner fue la primera en mover ficha en el tablero anunciando un estreno simultáneo en salas y en su plataforma HBO Max todos sus grandes títulos de 2021. Dune, Wonder Woman, Godzilla o Matrix 4 son sus bazas para ganar a los rivales y hacer caja, en un año en el que las majors han perdido mucho dinero. Disney también sabe lo que es perder su poderío económico, pues lo ha sufrido en esta pandemia con los parques temáticos. De ahí que sus movimientos hayan sido cambiantes.

En un primer momento, la compañía empezó a estrenar sus películas en streaming pasando de los cines. Ahora ha reculado ese arriesgado movimiento y hará un mix. Algunas en cines, otras en plataformas. Para colmo tiene nueva plataforma dentro de su plataforma. Todo muy sencillo, como ven. Star es el canal que aglutinará las películas de Fox; mientras que Disney Plus acogerá los estrenos de Pixar, Marvel, Disney, etc. Todo esto lo anunció, al tiempo que informaba de sus nuevos proyectos, una maraña enorme de películas, series, remakes, documentales, con los que relanzar su marco, empañada por el abandono de los cines, y posicionar sus plataformas, todavía por detrás de Netflix.

Mientras HBO va a lo suyo y Amazon hace negocio con todo, nos queda Netflix. Hoy el gigante del streaming, que dice que empezará a pagar más impuestos en España, anunciaba su estrategia, que combina dos objetivos. Por un lado, seguir con su apuesta por ganar el Oscar y dar espacio a (algunos) creadores. Por otro, hacer cine de entretenimiento, algo así como blockbuster de plataformas.

Entre los títulos internacionales se encuentran Don’t look Up, con un elenco que incluye a Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet, acompañados por estrellas del pop internacionales como Ariana Grande y Kid Cudi. Hay thrillers de acción para como Red Notice, protagonizado por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, y Ejército de los muertos, dirigido por Zack Snyder. Netflix apuesta por este género después de los buenos datos esta pandemia de Tyler Rake y La vieja guardia.

También se estrenarán Kate, protagonizada por Mary Elizabeth Winstead; The Last Mercenary, protagonizada por Jan-Claude Van Damme; Sweet Girl, con Jason Momoa; O2, dirigida por Alexandre Aja y protagonizada por Mélanie Laurent. Escape From Spiderhead, protagonizada por Chris Hemsworth, y A descubierto -que llega este mismo viernes- se adentran en el mundo de la ciencia ficción; y otros estrenos como la trilogía Fear Street y Night Teeth pasan de la acción al terror.

Además, Netflix también dedica espacio en su plan de estrenos a contar historias dirigidas y protagonizadas por mujeres. Tal es el caso de Bruised, primera película dirigida por Halle Berry, también protagonizada por ella; el thriller protagonizado por Amy Adams, La mujer en la ventana; Moxie, dirigida y producida por Amy Poehler; Beauty, protagonizada por Niecy Nash y Aleyse Shannon; The last letter from your lover, dirigida por Augustine Frizzel y protagonizada por Felicity Jones, basada en la novela de JoJo Moyes; la comedia Thunder Force, en la que Melissa McCarthy y Octavia Spencer se convierten en superheroínas; o la inquietante Distancia de rescate, escrita y dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por la actriz española María Valverde y la argentina Dolores Fonzi.

Algunos estrenos destacados ponen el acento en historias de personajes diversos, como el western The Harder They Fall, protagonizado por Idris Elba y producido por Jay Z; el drama Tigre blanco, protagonizado por Priyanka Chopra; o el drama legal Monster, con Kelvin Harrison Jr. Y otros harán las delicias de los más cinéfilos, como la esperada Malcolm & Marie, dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya y John David Washington, con la que Netflix también busca colarse en los Oscar.

Por supuesto, ya sabíamos que estrenará este año el anunciado biopic de Marilyn Monroe, Blonde, encarnado por Ana de Armas y producido por Brad Pitt; o The Hand of God, escrita y dirigida por el aclamado director italiano Paolo Sorrentino. Si Lil Manuel Miranda ha dado muchas nuevas suscripciones a Disney, ahora se pasa a la competencia y estrenará el musical Tick, Tick... BOOM! en Netflix.