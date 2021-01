Yotuel: "Soñé que era el presidente de Cuba"

Yotuel Romero, conocido por casi todos por haber formado parte del grupo cubano Orishas, visita esta madrugada El Faro para conversar con Mara Torres bajo el seudónimo de 'Guerrero'. Viaja durante esta media hora a diferentes escenarios de su vida. Desde el Malecón de su infancia y juventud en Cuba, le canta a capella a los oyentes de la SER lo que sonaba entre sus amigos en aquellos años, sentados al atardecer con un ron y una guitarra. "Aquel es el lugar del cubano, pero ahora me pone triste... ¡Cuánto ha visto ese Malecón!", ha explicado haciendo referencia a la situación que ha vivido el pueblo cubano en las últimas seis décadas. Sus reflexiones sobre la situación política y social de su país natal está presente en casi todas las respuesta de esta entrevista.

De esa visita al mar de su vida, Yotuel nos lleva con su relato vital al momento en el que con tan solo 19 años deja la isla para decidir buscar su sueño en París. "Sentía que mi pasión no cabía en Cuba, me decían que el rap, que era lo que hacía, era la música de los enemigos", ha explicado. Allí pasa varios meses durmiendo en el metro hasta que consigue con sudor y lágrimas hacerse un sitio. "Llegué con la maleta vacía porque no tenía nada, solo sueños y una foto de mi madre", ha añadido.

De ahí empezó todo, luego vino el éxito de UPA Dance y de Orishas, Yotuel se emociona al recordar cómo su madre comenzó a ver que las cosas le estaban saliendo como siempre había soñado. "Cuando llegué a 'Un paso adelante' me dijeron: o funciona tu personaje o te matamos", bromea sobre sus inicios televisivos en este país. El tiempo le dio la razón a él y su papel se hizo tan conocido como la serie. Allí conoció a la cantante y actriz Beatriz Luengo, su ahora mujer, a la que dedica su faro y con la que comparte vida y trabajo, como el último tema que acaba de estrenar con Omar Montes, una versión de 'Soy rebelde'. Se emociona al escuchar la versión original popularizada por Janete porque lo conecta con el Yotuel que soñaba con salir de Cuba.

Al final de esta conversación nos regala su fórmula para el amor y nos deja boquiabiertos: "Yo le digo a mis amigos que si están mal con tu pareja piensen: si volvieras a nacer y te diesen la oportunidad de cambiar de género... ¿Serías tu mujer? Si es sí, esa es tu persona, si es no, déjala ir". ¿Habíais pensado alguna vez en algo así? "Si volviese a nacer sería Bea".