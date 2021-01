Bordalás, en El Larguero: "No entendimos que en una situación de alarma nos hayan obligado a desplazarnos"

José Bordalás, técnico del Getafe, estuvo anoche en El Larguero para darnos su versión de la surrealista jornada de anoche donde tuvieron que esperar en sus casas a los coches de La Liga para poder trasladarse hasta el hotel de concentración cerca del aeropuerto de Barajas.

Muchos de esos coches se encontraron los mismos problemas que el resto de españoles con el temporal, ya que se quedaban atrapados en la nieve sin poder arrancar. La gestión de la patronal del fútbol español fue tan caótico que despertó las críticas de diferentes seguidores que con incredulidad veían lo que estaba sucediendo: "Nunca había vivido algo así. Creo que ha sido una situación en el que país ha estado colapsado y muy compleja", afirma el entrenador del Getafe.

Bordalás comparte la incredulidad igual que sus jugadores y el resto de aficionados que han alucinado con la gestión por parte de Tebas de este temporal en nuestro fútbol: "¿Sensaciones? De incredulidad porque ha sido una situación caos. Las autoridades nos decían que no nos moviéramos de casa y nos llamó muchísimo la atención que nos tuviesen que venir a recoger los coches a nuestras casas. Es todo un problema de seguridad. Los jugadores no entendían que en una situación de alarma nos obligasen a trasladarnos. Tuvimos que levantar a jugadores de la cama. Se podía haber aplazado el partido", afirmó.

Sobre si debería haberse suspendido el partido o no, el entrenador del Getafe lo tiene claro: "Es mi opinión y la tengo que decir, somos profesionales y seguimos las reglas pero por encima de todo está la seguridad de las personas, esto no ha sido ninguna broma", confirmó.

Versiones contrapuestas con La Liga

Desde La Liga afirman que dentro de esta nefasta gestión, parte de culpa la tiene el propio técnico del Getafe por enviar tarde la convocatoria. Desde el organismo que preside Tebas insisten en que le pidieron la convocatoria a las tres de la tarde, algo que desmiente: "A mí en ningún momento me solicitan la convocatoria a las tres de la tarde. Además tengo la llamada con mi delegado en el teléfono. Estoy a la espera y a las siete me solicita la convocatoria y en tres minutos se la mando. Si quieres te envío el pantallazo, yo no te miento. No puedo decir otra cosa, no voy a mentir en algo tan simple. A las 19:19 me piden la convocatoria y a los cuatro minutos se la envío" confirmó José Bordalás en los micrófonos de El Larguero con Manu Carreño.