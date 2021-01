¿Quién paga esto? Balance de daños

Será el seguro privado que tengamos contratado con anterioridad a la llegada del temporal el que tenga que correr con esos gastos porque el Consorcio de Compensación de Seguros, no cubrirá los daños causados por la nieve por, dice la nota de prensa, "no encontrarse incluido en la relación de los riesgos extraordinarios" porque la nieve se considera, dicen, un riesgo estándar. Subrayan que, de los riesgos estándar, se hacen cargo las aseguradoras privadas, ellos solo de las extraordinarias y que esas indemnizaciones dependen de la declaración de zona catastrófica: los desperfectos se cubren aunque no se produzca esta declaración.

Y aunque el Consorcio no han hecho aún un balance, desde Mafpre señalan que tendrá un impacto en el sector asegurador en términos de rentabilidad, y señalan que durante el pasado fin de semana ya han tenido que atender a 5100 servicios de asistencia en carretera en toda España y que han recibido ya más de 10.000 notificaciones por daños, la mitad de ellos en la Comunidad de Madrid, y la mitad se corresponden, dicen, con siniestros en hogares y establecimientos comerciales.

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, señala en Hora 25 de los Negocios que el gobierno no tiene "una evaluación porque ahora estamos muy implicados en paliar las consecuencias de este temporal porque es un temporal no conocido en los últimos 50 años, y por consiguiente ahora estamos inmersos en resolver los problemas, porque efectivamente, hay unos daños directos, y hay también unos daños indirectos sobre el PIB. Nosotros estamos trabajando rápidamente y de manera progresiva, siempre preservando la seguridad, de devolver la movilidad, la movilidad es PIB y ya 24 horas después, hemos reestablecido la alta velocidad y en media y larga distancia todas las cercanías de Madrid y también estamos recuperando progresivamente la actividad aérea en el aeropuerto de Barajas, estamos trabajando en desbloquear centros logísticos para devolver el suministro alimentario y para devolver la movilidad con el máximo de seguridad".

La luz sigue subiendo

Y mientras la ola de frío se asienta en la península, la factura de la luz acumula ya, en los últimos días, una subida del 36%. Este lunes se ha encarecido un 24,4% frente al precio de ayer pero la tendencia sigue siendo alcista. El Gobierno –que calificó de fracaso la subida del 26% en tiempos de Rajoy— pide ahora no generar alarma con la subida del precio y dice que el precio mayorista sólo supone el 35% del recibo. Si sigue así el recibo medio subiría a 85,8 euros en enero, frente a 68 hace un año. Sería el tercer enero más caro de la serie historica.

Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica explica en Hora 25 de los Negocios que "esto se soluciona como lo ha empezado a solucionar el propio Gobierno al prever, para las nuevas inversiones en renovables, una subasta que revele sus costes medios a largo plazo. El mercado que tenemos es ineficiente porque no revela los costes, revela los costes de un segmento tecnológico determinado que no tiene nada que ver con los restantes. ¿Qué tiene que ver una central hidroeléctrica con una central fotovoltaica o una central fotovoltaica con una central nuclear? Vemos que las dos producen luz, pero esa es una apariencia que vela una diversidad completa, porque además dan diferentes servicios al sistema y tienen costes diferentes. Entonces el problema que tenemos en el sector eléctrico es poner en un mismo mercado todas las cosas. Cuando se hagan subastas de renovables van a competir las renovables con las renovables, no con las centrales nucleares. Establecerán un precio que efectivamente revelará sus costes."