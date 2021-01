Socialismo y rey

De las tarjetas black hay que decir, como apunte al natural, que las usaban Victoria Federica y Felipe Juan Froilán. Y esto se supo unos días después de que un diputado de Vox dijese en el Congreso que en un país libre la igualdad no puede existir porque las personas somos distintas, tenemos talentos y niveles de esfuerzos distintos.

Sobre la decisión del PSOE de Sanchez de no investigar al emérito, creo que es uno de los rasgos que conserva del PSOE anterior a Sanchez. De ese PSOE, llamémosle el PSOE de Rubalcaba porque fue el anterior secretario general, se hace un retrato completo en la biografía sobre Rubalcaba que acaba de publicar Antonio Caño, exdirector de El País, en Destino. Concretamente en la relación con el rey se aborda a partir de la página 346 en un apartado titulado El PSOE y la Corona. Leo de Caño: "Rubalcaba apostó por la continuidad de la monarquía porque eso equivalía a la continuidad de la Constitución, y lo contrario exponía al país a una ruptura de consecuencias imprevisibles (...) Durante décadas los dirigentes del PSOE han sido conscientes de que no era recomendable dejar a la Corona en manos de la derecha". Yo no sé si el PSOE actual asocia la Corona al rey emérito cuando la propia Corona ha querido distanciarse de él. Mi problema con la Corona es que se hereda de padres a hijos, y lo que le pasa al padre, afecta al hijo del mismo modo que en una familia no sólo se heredan los pisos, también se heredan las deudas. Aunque esas familias no tengan partida en los PGE, pero este ya es otro asunto.