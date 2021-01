¿Qué pasa si doy positivo tras haberme puesto la primera dosis de la vacuna? La respuesta de una viróloga

Hoy han llegado a España las primeras dosis de la vacuna de Moderna. 37.500 de las casi 600.000 que vamos a recibir. Esta será la segunda vacuna que se administre en nuestro país. Ahora mismo, ya saben, la que se está poniendo es la Pfizer. Queremos poner el foco en un aspecto concreto de esa vacunación: hay tres residencias de España en las que a los mayores se les ha puesto la primera dosis y a los pocos días han dado positivo. Es decir, se han contagiado cuando a la vacuna todavía no le ha dado tiempo de inmunizar.

Dos de ellas están Almería y una de Baleares. En la de Mallorca, la primera dosis de la vacuna se administró el 30 de diciembre a 104 mayores. Y a los pocos días, se detectó que la mitad de ellos se habían contagiado y también habían dado positivo 14 trabajadores. Y en las residencias de Almería ha ocurrido lo mismo. Se han infectado 12 mayores y 4 trabajadores. En uno de esos centros, la vacuna se administró el 2 de enero y el primer positivo se detectó 5 días más tarde y en la otra la vacuna se puso el 31 de diciembre y el primer contagio se detectó una semana después. Hablamos con Isabel Sola, viróloga del CSIC sobre cuestiones prácticas sobre la vacuna, ¿tiene sentido que pongamos una segunda dosis a una persona contagiada? ¿Los síntomas van a ser menos graves?

"Son necesarias tres semanas para que se produzcan anticuerpos", dice la viróloga. Sobre una segunda dosis, aun habiendo dado positivo, la viróloga responde que no hay suficiente información, pero "la idea es que ante la duda se ponga una segunda dosis, no hay ningún inconveniente por tener una infección natural en medio". Ella considera que en todo caso supondrá un refuerzo. "Dependiendo de si ha transcurrido más o menos tiempo y de cada persona, podría suceder que los síntomas fueran algo más suaves que los de una infección natural o puede ser que sean los mismos", señala sobre los efectos de una infección entre las dos dosis.

Sola considera que "la información no es perfecta, ni absoluta" y las campañas de vacunación precisamente van a funcionar para dar respuesta a muchos matices que todavía hay sobre la vacuna. Todos estos matices se resuelven bajo el prisma de una seguridad científica: los resultados son concluyentes, la vacuna funciona en el mayor porcentaje de la población. Eso no quiere decir que sigamos en una fase de ensayo clínico, en este caso la fase 4, donde surge información que no se ha podido ver hasta ahora. "En el caso de que hubiera efectos adversos muy poco frecuentes, es el momento de verlos, pero no hay que desconfiar de una vacuna que ha demostrado que es eficaz y segura", considera la viróloga.

La cautela de la OMS

El organismo internacional de la salud ha asegurado que va a ser muy difícil que este año se alcance la inmunidad colectiva, pese a las vacunas. Sobre esto, la viróloga considera que "va a llevar su tiempo". Sobre las vacunas del CSIC, Isabel Sola asegura que "si todo va bien, a finales de este año se podrán completar los ensayos en humanos aunque tardemos un poquito más".

Sobre la situación de la pandemia en España, la viróloga entiende que el aumento de número de casos "es preocupante". "El confinamiento domiciliario tiene efectos económicos y sociales que son negativos, tenemos que recordar la responsabilidad que nos corresponde. Sabemos que hay medidas que no son farmacológicas, pero que sirven para reducir el número de contagios y además son sencillas", dice.