No hay más remedio, a pesar de las nieves, que abordar las cifras imparables del Covid. Claro que en lo profano no sabemos que hacer, pero basta con estudiar atentamente los datos para advertir que estamos al borde del precipicio. Y no sólo en España.

Es evidente, vistas las medidas que están tomando los dirigentes de algunas comunidades autónomas, pero también en Gran Bretaña, Italia y Alemania, que andan todos dirimiendo si no es imprescindible, por mucho que sufra la economía, volver al confinamiento total.

Nada queremos y nada pedimos y lo ignoramos todo, pero no hay más que ver cómo las limitaciones se van haciendo cada vez más duras al tiempo que ninguna de estas medidas parciales, toques de queda, cierres por horas o barrios, confinamientos perimetrales, frenan los contagios y las muertes.

Por eso, es tan importante acelerar la vacunación y es tan grave la ineficacia de quienes atañen en su cargo la tarea, con algunos dirigentes autonómicos demostrando su incapacidad de administrar ni siquiera un quiosco de chuches. ¿Cómo los lleva la Comunidad de Madrid?