La última petición a Iñaki Gabilondo

La decisión de Iñaki Gabilondo de dejar de hacer su comentario diario en la radio ha provocado muchas reacciones. Tenemos con nosotros a Mercedes Fernández, una jubilada de Elche que tiene algo que decirle a Gabilondo.

Mercedes, buenos días.

Buenos días.

¿Quiere decirle usted algo a Iñaki, verdad?

Sí. Es que como él va a dejar de dar las opiniones en la radio, yo le propongo, si él quiere y puede, que se venga a mi casa, a opinarme a mí.

A opinarla a usted.

Sí, que venga cada mañana un 'ratico', y mientras yo preparo la comida que él esté de pie en la cocina a mi lado opinándome.

Pero Iñaki ha dicho que está ya empachado de opinar, que hay mucha polarización.

Ya pero aquí en mi casa polarización no hay ninguna, que estoy yo sola. Y yo polarizarme conmigo misma no me voy a polarizar. O sea que polarización no va a encontrar. Además, que yo le voy a dar la razón en todo.

Bueno, se lo transmitimos a Iñaki.

Y si algún día, por lo que fuera, la opinión que me hace aquí en la casa se alargara y se le hiciera tarde, que se puede quedar a dormir, que camas hay.

Sinceramente, señora, yo no creo que Gabilondo vaya a ir a su casa a opinarla a usted.

Pues voy yo a casa de Gabilondo. No pasaría yo del recibidor de su casa, eh, que cotilla ni lo soy ni lo he sido nunca. Voy yo y desde el recibidor él me da su opinión sobre lo que él quiera y luego "buenos días, buenos días", y me marcho.

Yo se lo transmito a Gabilondo. Adiós señora.