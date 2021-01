El consejero de Sanidad extremeño achaca el aumento de contagios a la movilidad durante diciembre

Una de las comunidades con peores indicadores en la evolución de la pandemia es Extremadura. En España, la incidencia se ha duplicado en un mes tras el paso de las Navidades. Para José María Vergeles, consejero de Sanidad y vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura, la "movilidad" durante el mes de diciembre ha sido el detonante que ha provocado esta situación en su comunidad y señalaba uno a uno los eventos acontecidos: Black Friday, puente de la Constitución y las Navidades. "Siempre que hemos tenido movilidad, el virus ha respondido con un incremento de los contagios", añadía Vergeles.

No obstante, Extremadura no cerró sus fronteras durante el puente de diciembre, pero sí suspendió su plan previsto para las Navidades, algo que para el consejero de Sanidad es "la mayor autocrítica".



Sobre las restricciones que ya están aplicando en otras comunidades autónomas y la posibilidad de un confinamiento total, el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura cree que "este país no está preparado para un nuevo confinamiento global" e incide en que "entre todos debemos evitarlo". Sin embargo, sí que apuesta Vergeles por restricciones que restrinjan las actividades sociales y recordaba que "o se restringe la movilidad o no doblegaremos la curva".

"En este momento, no se puede comparar con la primera ola, cuando nunca supimos la incidencia acumulada. Solo se hacían test a los muy sintomáticos", añadía Vergeles, quien para acabar, lanzaba una petición de unidad a la sociedad y a la clase política para hacer frente a la situación: "Esto no lo arreglamos solo los políticos. Sin la sociedad no arreglamos nada".