La vacuna contra la tuberculosis, más cerca gracias a la investigación de científicos españoles

Desde que empezamos a hacernos eco de la llegada de la pandemia -en nada hará un año- los científicos, los investigadores, apuntaban a la vacuna como única esperanza real para que el virus dejara de contagiar. Aquí a España las primeras vacunas llegaban el 28 de diciembre, pero hay muchos otros virus, otras enfermedades, que -por ser menos mortíferas en occidente- llevan años esperando salir al mercado.

En España un equipo de científicos de la Universidad de Zaragoza junto a una farmacéutica gallega, Biofabri, de O Porriño, trabajan en la investigación de una vacuna, desarrollada completamente en España, contra la tuberculosis y eficiente contra la infección.

El objetivo de esta vacuna es parar la transmisión por aerosoles

La tuberculosis es la mayor asesina conocida de la historia. Es la enfermedad infecciosa que más gente ha matado, aunque en 2020 dejó de serlo por el covid. Cada día, durante el año pasado han muerto 4.000 personas de tuberculosis, mientras que 5.000 lo hacían por coronavirus.

Los niños no la transmiten pero son los que más mueren. La vacuna que existe evita la mortalidad infantil pero no evita la transmisión por aerosoles entre adultos y adolescentes. No obstante, aunque en España la incidencia es muy baja es donde se está desarrollando la vacuna que podría erradicar la transmisión de la enfermedad para salvar la vida de los más mayores.

Carlos Martín, catedrático de Microbiología, del grupo de Genética de Microbacterias de la Universidad de Zaragoza, responsable de esta vacuna, señala que mejora los actuales tratamientos. “La inmunología de los macacos podemos comprobarla con los estudios en marcha. Son esperanzadores los proyectos de parar la transmisión", indica.

Una década de ensayos

En total, 8 años para un éxito que con la velocidad vista para frenar la pandemia del coronavirus nos parecen un mundo. Ahora, los ensayos clínicos en fase 2 están terminado tanto en bebés como en adultos. "Esperamos terminarlos a mediados de 2021 para conocer la dosis y comenzar la fase 3 a finales de este año en bebés y la fase 2B en adultos en el mismo periodo", explica Esteban Rodríguez, director ejecutivo de la farmacéutica gallega 'Biofabri'.

En este hallazgo han participado investigadores de la Universidad de Zaragoza, de Estados Unidos, y una farmacéutica de O Porriño, pero la diferencia de financiación sigue siendo un problema. "Cada uno de los candidatos tienen hasta mil millones de euros, mientras que para la tuberculosis son decenas de millones para un ensayo clínico" comenta Carlos.

"La posibilidad de que el beneficio social impere sobre el beneficio económico es fundamental"

Siguen buscando fuentes de financiación que ayuden a continuar con la investigación y a llevar la vacuna a los países que la necesitan. "Es una vacuna que estará controlada por los Gobiernos. Una vez obtengamos la vacuna, nuestro compromiso es administrarla a precios asequibles a los países pobres. La posibilidad de que el beneficio social impere sobre el beneficio económico es fundamental", aseguraba Esteban.

Por último, respecto a las diferencias sobre la vacuna contra el coronavirus, añadía Carlos Martín que tanto "la tuberculosis como la malaria necesitan una inmunidad celular muy fuerte”.