Los virólogos advierten: "Hay que confinarse dos meses como en marzo, seguir así solo prolongará el problema"

"Hay que volver a lo que hicimos en marzo, que empezamos bien aunque acabamos mal". Carlos Pereira, profesor de Virología y Epidemiología de la Universidad de Santiago de Compostela habla claro cuando propone repetir los aciertos del pasado: "volver a confinarnos dos meses en casa, como hicimos en marzo, sólo permitiendo las actividades esenciales", pero tomando buena nota del primer grave error en la gestión de la pandemia, evitar una desescalada prematura y sin controles.

"El confinamiento domiciliario sería lo más inteligente que podríamos hacer para doblegar la curva, que no el virus", nos ha contado en La Ventana. "Pero una vez que acabe ese confinamiento, habría que hacer una desescalada muy restrictiva, con controles, rastreo y test".

La posición de este experto es la misma que ha mantenido antes, durante y después. Su voz ha sido una de las muchas que han clamado en el desierto advirtiendo con antelación y precisión de lo que se avecinaba si no se adoptaban medidas más severas durante las pasadas Navidades. Y ahora simplemente, la tozudez de los datos le está dando una razón que preferiría no tener. "Sentimos una mezcla de enfado, de sorpresa y de mucha desesperación al ver que no se toman las medidas necesarias y que eso se hace por falta de valentía. Está claro que cualquier autoridad que adopte una decisión de nuevos confinamientos va a enfrentarse a una fuerte oposición, y por eso no se hace nada".

Pero para Pereira, la alternativa es mucho peor. "Si no lo hacemos, es evidente que solo conseguiremos que la curva siga subiendo en vez de bajar y por tanto prolongaremos mucho más en el tiempo la pandemia". Algo que seguirá costando vidas, sufrimiento y esfuerzos sanitarios y que, según Pereira, ocurrirá incluso pese a la vacuna. "Está claro que la vacuna es una ayuda importante, pero no es la panacea. Llevará tiempo, la eliminación de los pocos virus que hemos logrado erradicar con vacuna ha durado muchos años, es necesario que ayudemos a la vacuna con nuestras acciones".

"Es cierto que un confinamiento general es algo difícil de hacer pero no es ninguna barbaridad. Al menos podríamos lograr un término medio que podría mejorar mucho la situación. Si no podemos hacer lo que hizo Wuhan, en China, sí que al menos deberíamos mirarnos en ese espejo. Bajar la curva y luego establecer controles exhaustivos para mantener a raya los contagios".

Y todo ello cuando ahora sólo tenemos los primeros indicios de lo que está por llegar. "Dada la proyección de los contagios en ingresos hospitalarios, UCIS y fallecimiento, ahora sólo empezamos a ver los primeros efectos de la primera parte de las fiestas, pero queda el resto. Me temo que el pico puede llegar a principios, mediados de febrero". Para entonces queda un mes, y hasta entonces las cifras de contagios no harán sino subir.