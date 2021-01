"¿Sabes cómo se siente alguien con cáncer que ve que su operación peligra por falta de camas UCI? Pues léeme"

"¿Queréis saber cómo siente alguien que tiene cáncer, que se tiene que operar este mes y que ve como su operación peligra por falta de camas UCI? Pues leedme pq en el siguiente hilo me voy a despachar a gusto. Igual luego me arrepiento y lo borro, pero me tengo que desahogar", así comienza el hilo que Ció Lerma ha publicado esta semana en Twitter desahogándose ante el aumento de casos de coronavirus tras las navidades.

Lerma tiene previsto que le operen el día 20 de este mes para extirparle un riñón por un tumor maligno. La pandemia del COVID-19 ya obligó a retrasar las primeras pruebas y tuvo que recurrir a la sanidad privada para hacérselas. Una vez le entregaron los resultados ya se los transmitió a su médico de cabecera para que ser operada en la sanidad pública. La primera fecha libre era el miércoles 20 de enero.

Su preocupación es si esta fecha se mantendrá ya que los médicos le advirtieron de que con el puente de la Constitución y las fiestas navideñas la situación podría desbordarse.

A finales de noviembre me diagnosticaron un tumor maligno. Había que extirpar un riñón YA, pero claro, estamos en pandemia , vienen fiestas, cierran quirófanos...Total que hasta el 20 de enero no te podremos operar. OK. Pues a esperar. Llega la Navidad y veo que pese a las — Ció Lerma 🌿😷 (@CioLerma) January 11, 2021

Su queja no se dirige a los sanitarios sino a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Está convencida de que la autorresponsabilidad individual no funciona y que ya se sabía lo que acabaría ocurriendo en una "sociedad infantilizada".

Estas navidades para ella sí que han sido muy distintas; las ha pasado llorando, sin ver a sus amigos ni a su familia; renunciando "incluso a los abrazos y besos de mi hija, con la falta que me hacen", comentaba en su hilo en Twitter. Una situación personal que nada tenía que ver con la que podía ver en los medios de comunicación: "Raves, fiestas en casas privadas, centros comerciales abarrotados, congas en Callao, manis de okupas en Barcelona".

Ahora que intervenciones quirúrgicas como la suya se encuentran en peligro y podrían ser anuladas por la saturación de las UCIS, se plantea si es justo que sea ella quien ponga en peligro su vida y no las personas que se han saltado las restricciones o las recomendaciones sanitarias estos días: "Ya se están planteando anular intervenciones en Cataluña por saturación de UCIS, ¿Cómo creéis que me siento? ¿Es justo? ¿Tengo que poner mi vida en peligro por gente como ésta?".