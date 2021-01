Broncano aprovecha el temporal Filomena para ir a esquiar por el centro de Madrid

La Vida Moderna regresó este lunes 11 de enero de vacaciones y evidentemente gran parte del programa giró a lo que había dado sí el temporal Filomena, que ha cubierto de nieve Madrid durante el fin de semana colapsando la capital de España. Aunque no para todos el temporal ha sido malo.

David Broncano, presentador de La Vida Moderna, es un gran aficionado a los deportes de invierno y reconoció a sus compañeros Quequé e Ignatius que "había pasado los mejores días quizá en años". Este año, el cómico de Orcera se temía lo peor al no poder ir a la montaña como otros años por las restricciones de la Navidad, pero el temporal Filomena le trajo 'la montaña' a la gran ciudad.

"He ido de Callao a Príncipe Pío esquiando. Le he puesto una cuerda al coche y he ido esquiando con el coche estirando de la cuerda", relataba Broncano sobre sus andanzas en la gran ciudad con la nieve.

"Me fui a la Casa de Campo a esquiar, puse la linterna en un árbol, iluminé una ladera y a esquiar de noche", señalaba Broncano entre risas, como un niño con zapatos nuevos.