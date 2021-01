Albert Espinosa: "Los padres de los niños que practican bullying deberían tener responsabilidad penal"

El universo de Albert Espinosa se basa en la camaradería y la emancipación. La comunidad y la amistad formada en la adolescencia es el motor de unas historias en las que libera a los niños de la infantilización y sobreprotección de la educación moderna. Su propia experiencia en el hospital le ha servido para dar voz a los jóvenes ante la adversidad y retratar ese microcosmos. Con 'Pulseras rojas' logró el éxito dentro y fuera de nuestras fronteras, pero su idea siempre fue adaptar primero 'Lo que te diré cuando te vuelva a ver', relato fruto de su estancia en el hospital observando a los niños internados en psiquiatría. El resultado es 'Los espabilados', serie que estrena Movistar, sobre la huida de cinco chicos de un centro psiquiátrico. Una road movie buenista que protagonizan Álvaro Requena, Marco Sanz, Sara Manzano, Aitor Valadés y Héctor Pérez, junto a Mike Esparbé, y en la que Espinosa critica el internamiento y medicalización de estos jóvenes y la estigmatización de los problemas mentales.

¿Por qué llevar esta historia a televisión? ¿Qué te interesaba mostrar?

Sobre todo tenía ganas de explicar la historia de estos niños que tienen que superar a etiqueta que llevan encima, la de problemas mentales. Creo que es una historia de aventuras, un cruce entre ‘Alguien voló sobre el nido de cuco’ y ‘Cuenta conmigo’ pero con el ritmo de ’24’. Siempre tuve la idea de que fuera la primera serie, antes de ‘Pulseras rojas’. Cuando tenía 14 años lo que más me fascinaba eran los chicos que había en planta de arriba del hospital, los chicos que se hacían llamar ‘Los espabilados’ y que tenían una fuerza y una energía que no paraban de escaparse del hospital. Y me interesaba mucho contara esta historia.

¿Cómo ha sido tu acercamiento, en este caso, al tema de las enfermedades mentales? Tengo entendido que has tenido la oportunidad de visitar un centro psiquiátrico infantil

Sí, por un lado lo viví de pequeño porque, como te decía, vivían en la planta de arriba del hospital. Me fascinaban sus historias, todo lo que relataban. Para mí, el ojo de cuando era un niño es lo que más cuenta en esta historia y luego de adulto también he visitado bastantes hospitales. Durante el rodaje, con los niños fuimos a varios para que pudieran interactuar con los chavales. Actualmente hay casi 14.000 plazas de psiquiátrico infantil en España y están todas llenas y con lista de espera. La serie es de aventuras y humor pero también tiene este punto de intentar lograr que estos chavales tuvieran voz y voto sobre si quieren estar allí e intentar vacíar un poco estos lugares. Muchos de ellos, por no decir casi todos, no quiero estar allí.

¿Crees que vivimos es una sociedad que no escucha a los niños y a los jóvenes? ¿Hay una absoluta incomunicación?

Total. Lo hemos visto en la pandemia, los últimos que salieron durante la desescalada fueron ellos. Nadie les preguntó a los niños si querían ser los primeros. Todos hemos sido niños y hemos tenido prohibiciones absurdas y cosas que no puedes hacer con la edad cuando todo el mundo sabe que hasta los 17 o 18 años la vida es un vendaval brutal, de energía, de primeras veces… Creo que esos primeros años se tendrían que cuidar de otra manera. Ningún niño acaba en un psiquiátrico infantil si no es por un adulto estropeado, es un problema más de los adultos. Hay un problema gravísimo que es el bullying que ojalá, cuando acaba el Covid, hagan también esas listas diarias de niños y que realmente los padres de los niños que practican bullying tengan responsabilidad penal. Sería lo ideal y lo perfecto para acabar con ello, no debería existir ningún niño con bullyiing en un colegio y eso es también es culpa de adultos estropeados.

La serie empieza con un monólogo muy contundente de un niño a cámara. Hablabas de los adultos y en la ficción también se menciona la cadena productivista de este sistema capitalista que crea vagabundos emocionales, ¿a qué te refieres con eso?

Sí, creo que sí, al final lo más importantes en la vida es cómo gestionas las emociones, cómo ese gestiona el dolor, las pérdidas, y eso, desde el colegio, no te lo enseñan. Es lo más importante y por lo que creo que esta generación joven que ha tenido que pasar por la pandemia será la mejor preparada, no la peor, por haber pasado tres meses sin poder haber ido al colegio. Han visto lo que es la vida fuera del colegio, lo que significan las pérdidas de tus propios abuelos, perder cosas importantes en tu vida. Esa parte de transformar pérdidas en ganancias es un poco lo que hay en ‘Los espabilados’, son personajes con miedos, con problemas de comunicación, pero que encuentran también en la gente muy mayor una conexión. La gente mayor y la gente joven se sienten muy sola a veces y cuando se conectan pueden acabar explicándose parte de sus secretos vitales.

¿Vivimos también en una sociedad medicalizada? Hay temas que siguen siendo tabú, muchas enfermedades mentales o incluso el suicidio, y siempre se muestra que la solución pasa por la farmacia

Haciendo la serie invitamos a varios niños a que vinieran a los ensayos, niños que estaban medicalizados, y había dos o tres que nos fascinaron porque nos contaban que le daban hasta 14 medicamentos y, de ellos, 10 eran para paliar lo que hacían cuatro. Él nos iba contando la lista y cómo un niño de 14 años intentaba explicarle a sus médico que no quería esos cuatro porque tenía que tomar esos 10. La verdad es que fue un momento doloroso ver a un chico de 14 años, súper inteligente, encerrado en una especie de círculo del que no podía escapar de sus medicamentos porque es un menor. Recuerdo la cara de los actores protagonistas que le entendían a la perfección. Medicalizar nunca es la solución, y dentro de la serie tenemos médicos a favor y médicos en contra, como pasa en la sociedad, la gente sobre todo no quiere dolor y quiere dormir. Yo lo resumo así, todo lo que no sea tener dolor y poder dormir parecen como pastillas sanas, pastillas que te ayudan. Alguna escritora decía que la felicidad es dormir sin miedo y despertar sin angustia, eso es lo que la gente busca con las pastillas y, si les funciona, es parte de esa felicidad.

¿Cómo fue el proceso de casting y encontrar a estos chicos que conectaran con lo que querías contar y transmitieran esa frescura y naturalidad?

Fue complicado, vimos a más de 3.000 chicos y estuvimos buscándolos con dos hándicap además. Queríamos niños que tuvieran 11, 12, 13 y 14 años, la edad real, no que tuvieran 18 y pareciera que tuvieran 15. En las series de ahora hay muchos adultos haciendo de niños. Buscábamos niños reales y quizás por eso se demoró tanto encontrarlos. Consol Tura es una jefa de casting increíble, encontró a los niños de ‘Pulseras’, pero también en su día descubrió a Javier Bardem y Penélope Cruz. Es una mujer que tiene un ojo brutal para encontrar artistas. Y además buscábamos que no solo fueran buenos actores, sino que fueran buenas personas, al final tienes que trabajar con ellos y con sus familias muchos meses, funciona mejor si son muy poco conflictivos y muy buenas personas. Los cinco lo son.

Hay otra que reivindica la serie en esta aventura en forma de road movie. El poder de la amistad, la comunidad, en un mundo cada vez más individualista, ¿qué sentido e importancia tiene para ti?

Creo que mucho. En mis series, desde ‘Pulseras Rojas’, que era un grupo de chicos que gracias a la amistad salían adelante, es muy importante. Yo me eduqué junto a Antonio Mercero, con el que hice ‘Planta cuarta’, y ‘Verano azul’ era el canto máximo a la amistad que iluminaba a una generación. Al final, todo se puede superar en compañía de personas, afines o diferentes en el amor o la amistad. Mis series van de eso, de cómo encontrar a esas personas en lugares que no te esperas y te acaban ayudándote en la vida de una manera brutal.

Tengo entendido que el proyecto de la serie lleva mucho tiempo y que no lo habían querido otras cadenas, ¿por qué? Y si cree que la ficción española está dando pasos de madurez

Era muy difícil por la duración, es una serie de capítulos de 25 minutos y una cadena nacional le es complicado. Ciertamente creo que las plataformas han ayudado a contar un tipo de historias que quizás no tenían cabida. Estoy feliz porque desde que hay streaming nunca había trabajado tanto, mis historias son muy especiales y diferentes y se hace complicado porque cuando hablas con directivos de las cadenas quieren introducir una tercera trama para llegar a un público que es la que acaba fastidiando la serie. En este caso, en Movistar entendieron la historia a la perfección y dieron unos consejos que la mejoraron mucho. Hemos conseguido hacer una serie que durante años pensé que sería imposible.