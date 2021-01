Laporta admite que hubo una oferta del Inter por Messi: "Dije que no y creo que subían el precio para picarme"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, pasó por El Larguero con Manu Carreño antes de las elecciones del club culé y repasó una de las ofertas que tuvo por Leo Messi cuando fue presidente del Barcelona.

Sobre si hubo una oferta del Real Madrid por Leo Messi, Laporta fue contundente: "No, yo no tuve conocimiento". No obstante, sí hubo una oferta de otro gran club europeo: el Inter de Milan.

"Del Inter sí hubo una oferta". Respecto a si la oferta fue de 200 millones de euros, el expresidente afirmó que "era una cantidad por la que a lo mejor otro presidente hubiese mostrado debilidad". "Hablaban de la cláusula, dije que no y me vieron tan firme... Creo que al final subían para picarme", bromeó.

La vuelta de Neymar

Otro de los nombres propios de los que charló el precandidato fue el de Neymar y su posible regreso. Sobre la vuelta del brasileño, Laporta explicó que "no va hablar de nombres".

"No voy a hablar de nombres durante la campaña para no desestabilizar. He sido presidente del Barça y sé cómo va esto: si hablo de uno, estoy subiendo el precio y devaluando al que tengo en esa posición. Por lo tanto, no entraré en este juego", añadió.