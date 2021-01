"No veo el pico máximo de esta ola hasta finales de febrero": la dura predicción de un infectólogo

Hace un año empezábamos a recibir noticias de China que hablaban de una neumonía atípica que empezaba a alarmar a las autoridades. Un año después, sabemos bien hasta donde llega la alarma. Ahora España enfrenta la tercera o cuarta ola con cifras de contagios y muertes que producen vértigo y mucha confusión sobre lo que hay que hacer. Hoy se han comunicado 38.869 casos en un día, récord absoluto de notificaciones en 24 horas desde el comienzo de la pandemia. Y la incidencia acumulada está en 492 casos por cada cien mil habitantes.

A nuestro alrededor, en Europa, vemos endurecerse las medidas hasta llegar al cierre casi total mientras en España las cifras escalan día tras día y seguimos con medidas parciales. Hablamos en 'Hora 25' con Santiago Moreno, jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital Ramón y Cajal.

"No veo el pico máximo de esta ola hasta finales de febrero"

La medida radical de confinamiento total que se tomó en la primera ola sería la medida más eficaz que podríamos implantar. No sé si realmente se hace preciso, a uno le dan ganas de decir que sí, pero no sé si exigir un esfuerzo a todos podríamos ser suficientemente eficaces.

El confinamiento se hizo una vez, tuvo sus consecuencias positivas en lo sanitario, pero también negativas en la economía y en la salud mental. Si de mí dependiera, calentaría la cabeza con medidas que parecieran de confinamiento absoluto sin llegar a la restricción absoluta. Yo creo que se podrían llegar a medidas parciales y alternativas.

No estoy seguro de que las medidas que están tomando las CCAA y el Gobierno se ajusten a aquello que debemos hacer. Estamos asistiendo ahora a lo que sabíamos que nos iba a pasar de manera inequívoca. No le cabe ninguna duda a nadie de que íbamos a tener esto y además yo creo que se va a prolongar varias semanas. Podemos asistir a la sustitución de la cepa actual por la británica, con lo que conlleva a nivel de transmisión. Es previsible que aumente el número de casos por la transmisibilidad de esta nueva cepa.

No descarto que no lo pasemos mal. Hay que tomar medidas más claras, más rotundas, aunque sean parciales. A lo mejor después de estar un tiempo pensando hay que ir al confinamiento total, pero a mí me parece que las medidas que tenemos ahora son tibias. Nos estamos jugando bastante. Conozco a gente que ha pasado las primeras olas y que ahora caen.

Mi hospital está mal, tenemos récord de pacientes ingresados. Esta tarde teníamos 220. Todavía no estamos como en marzo. Aún así, el hospital sigue manteniendo actividad no-COVID.

Ayer me pusieron la vacuna y he tenido una pequeña reacción postvacunal. Hoy me he sentido flojillo, como dice el prospecto. Fatiga, dolor de cabeza, cansado... No veo el pico máximo de esta ola hasta finales febrero.