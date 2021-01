Hovik Keuchkerian: "La última temporada de 'La Casa de Papel' va a ser la mejor"

El actor de la serie de Movistar, 'Antidisturbios' o de 'La casa de papel' de Netflix que estrenará próximamente su quinta y última temporada se ha asomado a 'La Ventana de la tele' con Carles Francino y Mariola Cubells.

¿Qué reacciones te llegan de 'Antidisturbios'?

De ‘Antidisturbios’ todo lo que me llega es bueno, le está gustando a todo el mundo. A mi todo el mundo que se me acerca me felicita por la serie y me dice que si empieza a verla no puede dejarla

¿Cómo llevas que te reconozcan no solo en España sino en el resto del mundo por el éxito de 'La casa de papel'?

La fama la llevo bien, no tengo redes y vivo tranquilo en mi pueblo Alpedrete donde todo el mundo me conoce

¿Qué podemos esperar la quinta y última temporada de la serie de Netflix?

La ultima temporada de ‘ La Casa de Papel’ va a ser la mejor. No hay fecha de estreno. Todos estamos trabajando como bestias con todas las medidas de seguridad y por ahora estamos salvando los planes de grabaciones . A raíz de ‘La Casa de Papel’ el salto de la ficción española ha sido importante. Es la serie más esperada y es española... y esto hay que decirlo porque no se dice mucho

¿Cómo ha sido tu evolución como actor?

Mi historia exacta como actor empieza con el casting de ‘Hispania’. Pero de cabeza mucho antes de ser consciente. Humildemente creo que he encontrado mi profesión después de los muchos charcos donde me he metido.

Antes te dedicabas al boxeo...

La carrera de boxeador me costó unos 15 millones de las antiguas pesetas. Me costaba preparar los combates. Ahora, a veces, entreno con mi hermano, le doy al saco. En el boxeo sabes que tu rival va a ganarte y no a hacerte daño. En el boxeo lo principal es que no te peguen. Nunca me he pegado en la calle

¿Cuál es la última serie que has visto?

La última serie que he visto entera ha sido ‘La que se avecina’, desde el 3 de Diciembre hasta esta semana. Y aunque la serie me echaba para atrás esta gente me he regalado unos días de diversión increíbles.