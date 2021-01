A punto de perder 200 millones de euros por no recordar su contraseña

A un programador alemán le quedan dos intentos de escribir correctamente la contraseña de un disco duro cifrado en el que guarda 7.002 bitcoins. La contraseña no la recuerda, ya ha fallado los ocho intentos previos, y si falla los dos siguientes perderá el dinero para siempre. Lo ha contado el diario 'The New York Times'.

Su nombre es Stefan Thomas, hace algunos años escribió la contraseña del dispositivo que almacena los bitcoins en un papel, pero no lo encuentra. Ya ha intentado con ocho de sus contraseñas habituales, pero ninguna de ellas ha funcionado. "Me tumbo en la cama y pienso en ello. Entonces, voy al ordenador con una estrategia nueva, no funciona y me desespero otra vez", explicaba Thomas al diario estadounidense.

Esta tarde hemos comentado la noticia en 'La Ventana' con nuestro economista Santiago Niño Becerra que nos ha recordado cómo ha evolucionado el valor de esta criptomoneda que ha crecido exponencialmente: "Hay que recordar que el Bitcoin en 2010 se cotizaba a un dólar (...) ahora ha llegado a 30.000", explicaba Santiago Niño Becerra a quien esta historia no le termina de cuadrar: "Me choca que esta persona, a lo largo de diez años, a medida que iba subiendo, no se haya acordado de esto".

El propio Niño Becerra reconocía en 'La Ventana' que a él le aconsejaron comprar Bitcoins cuando estaban igualados al dólar, pero "no lo vi, posiblemente porque no lo entendía" y, además, está convencido de que lo habría vendido mucho antes: "Cuando hubiera llegado a 200 habría dicho: «¡Madre de dios!, lo que gano» y lo habría vendido".

Inteligencia artificial que genera imágenes

Carlos Santana Vega, en el canal de YouTube 'Dot CSV', habla de DALL-E, un modelo de Inteligencia Artificial que es capaz de generar imágenes realistas de cualquier concepto que le pidamos de manera escrita. Yo que sé, un micrófono, un estudio, lo que sea. Y claro, esto abre varios frentes: ¿Puede la Inteligencia Artificial tener imaginación y creatividad? ¿Podría llegar a competir la inteligencia artificial con un diseñador gráfico?

Premios de innovación

Y hablando de innovación, se han otorgado de manera virtual los premios de innovación CES, que normalmente se entregan en Las Vegas. Entre los premios de este año están un barco completamente autónomo, sin capitán, ni tripulación, que recopila además datos ambientales; también un dispositivo médico desechable del tamaño de una moneda que detecta los posibles síntomas de la covid-19 mientras el usuario va al colegio, a trabajar o está en su sofá tumbado; o un dispositivo portátil con una cámara inteligente que es capaz de leer cualquier superficie impresa o pantalla digital.