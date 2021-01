Los expertos avisan: "La COVID-19 pasará, pero el cambio climático y sus efectos van a persistir"

El calentamiento global es una realidad visible desde hace muchos años y sus efectos están ahí para todo el que esté dispuesto a mirar. El aumento de la temperatura media en diversos lugares, así como el deshielo en los polos y la aparición de fenómenos meteorológicos extraños son algunas de las consecuencias directas de un fenómeno que amenaza a todo el planeta y que parece no venir a menos. Miquel Canals, experto en ciencias del mar, ha avisado esta tarde en 'La Ventana' de la gravedad de estos cambios producidos por el calentamiento global.

El catedrático ha llamado la atención respecto a la medición de temperaturas tan altas en lugares como los océanos, un hecho que hasta hace unos años no era algo común. “Estamos asistiendo, no únicamente a un calentamiento generalizado y muy remarcado en los océanos, sino a un hecho particular en todo el sistema climático; las situaciones extremas como las sequias o las inundaciones están ganando terreno a lo que serían situaciones más calmadas o normales”. El temporal Filomena, que ha registrados algunos de los récords de temperaturas más bajas en España desde hace años, es uno de los ejemplos que mejor explican esta alteración que está sufriendo el clima.

Según el profesor Canals, la adaptación ante estas nuevas situaciones atmosféricas no debe descartarse como una opción válida. “Parar estas nuevas tendencias es como parar un caballo desbocado; ahora mismo es muy complejo”. Asimismo, ha señalado que en la actualidad las dos soluciones que existen pasan o por “la mitigación o la reducción de emisiones, que tardara décadas en hacer efecto en el caso de que empecemos a plantearla seriamente” o por la adaptación que, según explica, es la forma más “deseable” y que se debe intentar hacer de forma planificada por quienes tienen la autoridad.

Algunas zonas como el mar Mediterráneo llevan años sufriendo los efectos del cambio climático. “El sistema climático esta alterado y algunas zonas como el Mediterráneo lo han vivido de forma dramática en algunas comunidades marinas, que han sufrido grandes mortalidades en organismos estructurales.”

Pese a que los efectos del cambio climático se pueden percibir claramente, existe todavía un sector que aboga por defender que no existe o que intenta minimizar sus consecuencias. Responsables políticos como Donald Trump en su momento, que se han mostrado contrarios al cambio climático, son solo algunos ejemplos de que la toma de conciencia en materia climática no es aún un denominador común en toda la sociedad. Tal y como afirma Canals, “el grado de amenaza que provoca el cambio climático es algo que ya está demostrado”. Ante aquellos que tratan de quitarle hierro al asunto o minimizar sus consecuencias, ha señalado que una de las tareas que tiene la comunidad científica es “hacer permear el conocimiento para que llegue a quien tiene la responsabilidad”.