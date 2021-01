Ignatius confiesa cómo una novia italiana le rompió el corazón

La Vida Moderna ha vuelto del periodo navideño en plena forma e Ignatius Farray quiso compartir una historia de esas que sigues recordando por muchos años que pasen. Una historia de amor que no salió como el cómico tinerfeño esperaba.

"El otro día estuve hablando con Claudia, mi antigua novia de Erasmus. Hemos estado sin hablar más de 25 años pero el teléfono lo tenía ahí", señaló Ignatius, que a continuación comenzó a relatar lo sucedido a mediados de los 90.

"Me hice un viaje Madrid-Turín en 24h y me volví llorando porque tenía novio y no me lo había dicho", contó el canario entre las risas de Broncano y Quequé, sus dos compañeros de programa.

"24h de autobús, se me comunicó que tenía novio oficialmente. Hicieron una reunión para decirme 'mira, es que tengo novio'. Pues llorando y la madre conduciendo, Claudia en el asiento del copiloto y ambas acariciándome la rodilla mientras me llevaban a la estación de autobuses", relató en tono cómico un Ignatius que convivió con la desgracia y el desamor desde su juventud.