Ignatius: "Con tabaco te aseguro que se puede tocar fondo, habitualmente me fumaba tres paquetes al día"

Los fans de La Vida Moderna, a poco que hayan visto los últimos programas, sabrán que Ignatius Farray no está pasando por su mejor momento. El cómico tinerfeño ha sufrido una crisis durante estas Navidades y en la entrevista que este miércoles le han hecho en Buenismo Bien, pudimos ver al Ignatius más personal.

En una charla distendida con Quique Peinado y Manuel Burque, el humorista canario habló sobre diversos temas, incluido el de las sustancias y las adicciones, que en ocasiones están muy ligadas al mundo del espectáculo y del éxito.

"Tengo suerte de no haber flirteado nunca con otro tipo de drogas que no sean el alcohol y el tabaco. He probado la cocaína en muy pocas ocasiones y no me gustó, si fumo un porro me caigo, la heroína nunca... así que he tenido suerte en eso", reconoció Farray.

"Pero con tabaco y cigarrillos te aseguro que se puede tocar fondo", se reía irónicamente Ignatius. "Me fumaba habitualmente tres paquetes al día. Yo me despertaba por la noche para beber, fumar y volver a coger el sueño", comentó el canario ante la estupefacción de Burque y Peinado.

Sin duda, te recomendamos que veas la entrevista completa porque hay momentos absolutamente maravillosos que te harán querer más aún a un tipo como Ignatius Farray.