Sergio Ramos fue protagonista en el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao en semifinales de la Supercopa de España. Antes del primer gol del encuentro anotado por Raúl García, Antonio Romero quiso recordar en Carrusel Deportivo el gran papel del 4 del conjunto blanco: "Es detalle de capitán".

Palabras de alabanza Ramos en un partido complicado para el Real Madrid: "No sé lo que tiene, pero me parece que un tío que tiene muchos años, un contrato por firmar, una renovación complicada y todo lo que todos sabemos... y que hoy sienta molestias y no piense en el Barcelona, sino que diga yo quiero estar con mis compañeros en el terreno de juego, y el domingo ya veremos". Romero hizo referencia a todos las polémicas y dudas sobre Ramos y el Real Madrid que estas últimas semanas han estado sobrevolando el futuro del sevillano.

¿El motivo de este buen "detalle de capitán"? Antonio Romero explicó en Carrusel Deportivo que hay que entender que "un futbolista de sus características teniendo hoy enfrente a Iñaki Williams, que es un animal, dices, bueno si a lo mejor llegamos a la final del domingo a lo mejor estoy al 100%, y me parece que es un detalle de capitán".

Actuación del capitán blanco, que no es la primera vez que tiene que hacerlo, que fue reconocida también por el resto del equipo de Carrusel Deportivo ante su participación con molestias y en el lugar del terreno de juego en el que se le necesita.