Alfredo Relaño: "Hazard gandulea, no hace peligro arriba y es uno menos"

El Real Madrid encajó dos goles en la primera parte de la semifinal dela Supercopa de España ante el Athletic. Uno de los más señalados fue Eden Hazard, después de que perdonase una ocasión tras dudar en el área. Carrusel Deportivo analizó la situación del jugador.

"Tiene un déficit arriba que se arrastra de hace tiempo. En Elche, en Pamplona... No metieron ninguno. Cuando a Benzema se le gasta la pólvora. Cuando ha habido goles es cuando estaba bien", explicó Tomás Roncero.

"Hay un déficit con Hazard. Por lo que sea, no me meto si es un tema físico o mental, pero no le veo para ser titular del Real Madrid. Hace amagos, pero que una estrella se quede solo en el perfil izquierdo, se pare y ladee al enemigo demuestra que no está", añadió.

"Su llegada ha cambiado todo el dibujo. Lucas en ataque es muy productivo, pero al final juega de lateral derecho. Desde que ha llegado ha desajustado a todo el equipo", concluyó.

"Hazard gandulea, no hace peligro arriba y es uno menos"

"Lo que le falta al Madrid es desborde. Hazard no lo ofrece, así que poner a Asensio a la derecha. A Hazard no le vemos nada y encima gandulea. No hace peligro arriba y es uno menos", explicó Alfredo Relaño.