El exilio forzado de Kofi Busia

En 1969, el Dr. Kofi Busia había ganado las elecciones presidenciales en Ghana, y se dispuso a aplicar una agenda liberalizadora a la economía. Esto no fue muy bien recibido por gran parte de la población. Seguramente este tuvo bastante que ver con el mal día que tuvo el Dr. Busia el 13 de enero de 1972. Justamente, se había ido a Londres para ver a otro doctor. Concretamente, se fue a ver a un oftalmólogo para ver si podía solucionarle sus problemas de visión. Y en eso que, al salir de la consulta, se encontró con que lo que probablemente no volvería a ver sería su país. Y no porque sus ojos hubiesen sufrido una intervención fallida. Le comunicaron que había habido un golpe de estado en Ghana y que el general Ignatius Kutu Acheampong había tomado el poder y le había declarado culpable de llevar al país a la ruina y de arrestos arbitrarios.

Pese a sus quejas, Kofi Busia se vio obligado a quedarse en el Reino Unido. Que tampoco es que tuviera que sufrirlo mucho, porque a mediados de 1978 murió de infarto en Oxford. Eso sí, pudo llevarse la satisfacción de saber que Acheampong, el hombre que lo había depuesto, había sufrido otro golpe de estado y había sido ejecutado sumariamente como traidor a la nación.