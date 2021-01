'Vacaciones contigo... y tu mujer', un viaje de autodescubrimiento

Antoinette es una profesora que mantiene una relación con el padre de una de sus alumnas. Cuando éste cancela el romántico viaje que tenían planeado por irse de vacaciones con su familia, ella tomará una decisión desesperada: realizar la misma ruta que su amante con el objetivo de encontrarse con él. Este es el punto de partida de una película que, a pesar de perfilarse como una comedia romántica, termina convirtiéndose en un auténtico viaje de autodescubrimiento.

Caroline Vignal vuelve a ponerse a los mandos después de que en el año 2000 estrenase su primer largometraje, ‘Les autres filles’. Esta vez apuesta por crear una historia a través de la ruta que Robert Louis Stevenson realizó en el año 1878 por las Cevenas, donde Antoinette recorrerá kilómetros y kilómetros con la única compañía de un burro que se convertirá en su mejor confidente.

A través de las múltiples y extensas charlas que esta particular profesora mantiene con el animal, el espectador conocerá muchos aspectos de su vida, cómo ha encadenado varios fracasos amorosos y en qué punto se encuentra su romance actual. Ese acto de poner voz a sus emociones, de verbalizarlas, hará que poco a poco su relación consigo misma se haga más fuerte y valore lo que le rodea de una manera diferente.

Una gran Laure Calamy se adentra en la piel de esta Antoinette que no dejará indiferente a ningún excursionista con su historia. Ese impulso que la llevó a perseguir a su amante se convertirá, desde el inicio del viaje, en el monotema de las reuniones en albergues, donde Vignal introduce, de forma muy suave para que nunca llegue a perderse ese tono cómico que rodea a toda la película, un debate sobre las relaciones extramatrimoniales: cómo una parte de la sociedad las acepta y se nutre de ellas como un cotilleo necesario para mantenerse entretenida y cómo otra las condena. O cómo la protagonista es una mujer que no se plantea si es lícita o no esa relación y cómo, por contraposición, otra mujer consiente esos affaires de su pareja.

Finalmente, ese objetivo inicial consistente en “sorprender” a su amante y esa intriga bien colocada en un público que puede preguntarse qué ocurrirá cuando ambos logren encontrarse (si es que lo hacen) quedará olvidada para mostrarnos ese cambio vital en Antoinette y nos preguntaremos: ¿qué pasará con ella a partir de ahora?

‘Vacaciones contigo… y tu mujer’, que fue preseleccionada para la última edición de Cannes, llega a las salas de cine españolas el viernes 15 de enero para hacernos pasar un rato ameno junto a Antoinette y su burro Patrick, que nos regalarán momentos esperpénticos a la par que reflexivos.