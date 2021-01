La intrahistoria detrás del penalti decisivo de Riqui Puig: "Sabía que iba dentro"

Riqui Puig fue uno de los nombres propios en la semifinal de la Supercopa de España. El jugador del Barça batió a Alex Remiro en el último tanto de la tanda de penaltis y confirmó el pase de los culés a la final. Tras el partido, el joven jugador de 21 años relató cómo se decidió que él tirase uno de los penaltis.

Ronald Koeman se adelantó al jugador y explicó cómo decidieron el autor del último penalti. "Tenía cuatro nombres en mi papelito. He dicho: ¿quién tira el último para ganar? Y Riqui ha dicho que lo tiraba. Y lo ha demostrado", explicó el entrenador.

"Koeman ha dado cuatro tiradores y yo he dicho el primero que quería chutar el quinto. Cuando he cogido el balón sabía que iba dentro, he chutado con convicción", dijo el jugador. "Nunca he perdido la sonrisa, si Koeman me da minutos los aprovecharé, siempre he querido estar en el primer equipo y no va a ser ahora cuando tire la toalla", añadió.

"Es importante que Riqui tomara la responsabilidad"

El entrenador del FC Barcelona volvió a alabar la determinanción del jugador en rueda de prensa tras el partido. "Marc ha parado los primeros tres penaltis de la Real Sociedad y fue muy importante para que ganásemos. Además, es importante que Riqui tomara la responsabilidad de lanzar y marcar el último lanzamiento para estar en la final", añadió.