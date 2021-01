"No me arrepiento. A mí me dijeron que me vacunara. No he hecho nada malo"

Los alcaldes socialistas de los pequeños pueblos de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, ambos al norte de la provincia de Alicante, se han vacunado contra la COVID-19 pese a no formar parte de los grupos de riesgo debido a que sobraban varias dosis que habían sido enviadas al centro de salud local. En 'Hora 25' hemos hablado con la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, que ha defendido en todo momento su actuación: "No me arrepiento. A mí me dijeron que me vacunara".

¿Por qué se ha vacunado?

Estoy encantada de que me hayáis llamado para que me pueda explicar. Tanto Ximo como yo, los dos somos alcaldes, los dos somos los responsables del tema sanitario en nuestros municipios. Somos los concejales de Sanidad. En estos municipios tan pequeños tenemos una relación muy directa con las personas. Desde el día 16 de marzo no hemos parado de estar en contacto con la gente. Como tal, desde el centro de coordinación de El Verger, del que depende mi centro de salud, nos llaman viernes por la tarde y nos proponen que han sobrado unas dosis y nos explican: esa vacuna no es como la de la gripe, sino que tienes que disolver o unir con líquido o suero y tarda seis horas en ponerse malas.

Aquí a quien se está vacunando no es a gente de riesgo, no le hemos quitado la vacuna a nadie. Nos llaman y nos han dicho que tienen el vial abierto y que tienen la vacuna preparada. Nos llaman del centro de salud para que vayamos. No sé quién llamó a mi marido. A mí me dijo que nos iban a vacunar contra la COVID... yo le pregunté, ¿pero ya? y me contestó que sí. Nosotros en el centro de salud preguntamos quién se estaba vacunando y tenían jeringuillas preparadas para los sanitarios. Desde el centro de salud preguntaron quién se podía vacunar y era gente como los policías locales, farmacias, dentistas, había gente que no se quería vacunar y con otros había contraindicaciones.

¿Quién toma la decisión de vacunaros?

Supongo que sería del centro de salud, pero yo no lo sé porque cuando yo voy a vacunarme me vacuna una enfermera.

Su perfil no es ninguno de los que están dentro del primer grupo de vacunación. ¿Consultó con alguna autoridad sanitaria?

Por supuesto que no consulté con ninguna autoridad sanitaria porque ese no es mi trabajo. Yo no decido quien está primero para vacunarse o no. Yo sabía que no era sanitaria ni policía, pero cuando me llaman del centro de salud es porque valoraron que sobraban dosis.

¿No valoraste buscar a cualquier otro vecino vulnerable?

No, porque en la Comunidad Valenciana aún no tienen indicación de vacunar a la población de riesgo. Si a mi me dicen que todos los sanitarios ya se han vacunado y que esas vacunas sobran, yo quién soy para desdecir el criterio que ellos me están dando.

¿Quién le dice o te pones esa dosis o la tiramos?

No me lo dijeron, nos dijeron que la dosis tiene una duración y que están esperando a que vengan a vacunarse y como ya les han dicho que no se quieren vacunar porque tienen miedo o porque tienen contraindicaciones, nos lo dijeron a nosotros y ni me lo planteé. Nunca he dicho vacunarme a mí primera porque soy la alcaldesa del pueblo. No pensaba que me iba a traer problemas. Ni por asomo. Para alentar a los que no se querían vacunar porque tenían miedo sí nos dijeron que nos fuéramos vacunando. De hecho, con la campaña de la gripe tuvimos que hacer un llamamiento para que la gente se vacunara este año.

¿No le intriga qué criterios han seguido para elegir a qué personas vacunar y a cuáles no?

No, sinceramente. Cuando han tomado ese criterio han tenido en cuenta que no somos sanitarios, pero que hemos dado todas las vueltas al pueblo y hemos atendido a toda la gente que ha dicho que quería hablar con nosotros. Si a mí me llaman y me dicen sobran unas vacunas, yo digo: no me toca, las tiráis. Los viales se abren y las dosis se tienen que acabar, y era ya un viernes por la tarde.

¿No quedaban personas del grupo 1 por vacunar?

No lo sé, si quieres mañana lo averiguo y te lo digo.

¿Se arrepiente?

Para nada. Por supuesto que no me arrepiento porque yo lo que he hecho ha sido seguir lo que me ha dicho Salud Pública de mi pueblo. No creo que no haya hecho nada que no tuviera que hacer.

Pilar Aparicio: "Son casos aislados"

Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, también ha sido entrevistada este jueves en 'Hora 25' para explicar cómo es el proceso de vacunación si hay una dosis sobrante. Aparicio ha comentado que estos casos son "casos aislados" o "anécdotas" y que lo importante es "utilizar esa dosis antes que desperdiciarla".

La directora general de Salud Pública ha confirmado que todos estos casos quedan registrados en un "registro nacional" y ha destacado el ritmo de vacunación de España, donde "se han vacunado en un día casi 100.000 personas". También ha evitado pronunciarse sobre las polémicas palabras sobre las vacunas del presidente extremeño, Fernández Vara, y ha defendido el reparto actual de vacunas frente a la opinión de Ximo Puig de premiar a las regiones que más están vacunando.