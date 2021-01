Escuchen estos nombres: Luis Gámir. Juan Antonio García. Jesús Sancho. José Manuel Otero. Luis González. Antonio Fontán. Juan Rovira, Manuel Francisco Clavero.

¿Les suena alguno de estos nombres? Estoy seguro de que a la mayoría, no. Pero todos ellos salían cada día en la prensa. Ocupaban todos los titulares. En esta radio se hablaba de ellos a todas horas. ¿Y por qué? Pues muy fácil. Todos eran ministros de este país en los años 80. Pero ahora ya son nombres que a la mayoría no les suena de nada.

Y dentro de muchos años, aquí, en esta radio, alguien dirá: "José Luis Abalos, Reyes Maroto, Irene Montero, Manuel Castells, Isabel Celaa, Maria Jesus Montero, Alberto Garzón" y esos nombres ya no les sonarán a nadie.

Así que, señores ministros, no estén siempre tan pendientes de quedar bien con la mayoría, de medir sus palabras, de no enfadar a la gente, de no ser impopulares. Sean valientes y digan de verdad lo que piensan porque, de todas formas, todos terminaremos olvidándoles.