El tratamiento para el párkinson que nace en un hospital de Móstoles: "Hemos conseguido una mejoría del 70%"

El Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC Madrid, situado en el Hospital Universitario Puerta del Sur de Móstoles, se ha convertido en un centro de referencia mundial para el tratamiento del Parkinson. Allí se está desarrollando un ensayo clínico orientado a eliminar los principales síntomas de la enfermedad: los temblores, la rigidez y la lentitud en los movimientos; sin tener que abrir el cráneo. La revista científica ‘The New England Journal of Medicine’, la más prestigiosa a nivel mundial en medicina, acaba de publicar un artículo en el que se describe el procedimiento.

El Dr. Obeso, director del centro, asegura que "se ha logrado una mejoría de entre el 70 y el 80 por ciento" en los pacientes sometidos al estudio de doble ciego. La singularidad de este tratamiento experimental es la mínima invasión que conlleva, ya que consiste en la aplicación de ultrasonidos. “Los ultrasonidos producen una termoablación en el núcleo subtalámico”, explica el doctor, “un procedimiento similar al utilizado para curar las arritmias cardiacas, algo que no era posible hasta hace muy poco”.

En palabras del Dr. Obeso, “el objetivo del tratamiento es que el lado sintomático del cuerpo del paciente se haga simétrico al no afectado, restaurando las principales alteraciones que hay en el cerebro”. El resultado óptimo del proceso, explica, es “que la parte asimétrica no vuelva a sufrir temblores”, un tratamiento restaurativo, no curativo, ya que “la enfermedad seguiría subyacente”.

Uno de los primeros pacientes que van a someterse a este tratamiento una vez aprobado es Mikel Lejarza, periodista y colaborador habitual de la Cadena SER. Lejarza fue diagnosticado con párkinson hace dos años, aunque la enfermedad llevaba en su cuerpo desde hace bastante más tiempo. Al principio sentía una mayor torpeza en sus movimientos, pero lo achacó “al envejecimiento”. No fue hasta que el doctor Obeso le advirtió que los temblores de su cuerpo podían ser síntomas de la enfermedad, que Lejarza fue diagnosticado.

“Los tratamientos invasivos”, explica el doctor, “se realizan cuando la enfermedad está avanzada, pues no vas a sacar la artillería pesada si la situación no lo requiere”. Sin embargo, este nuevo tratamiento puede aplicarse en los pacientes con síntomas leves. En palabras de Obeso, “el estudio abre la puerta a reducir el intervalo de tiempo entre el diagnóstico y la terapia.

El 25% de los pacientes que recibe el equipo del centro son menores de 50 años, por lo que el doctor apela a prestarle atención a cualquier signo anómalo en el cuerpo. El tratamiento dura 4 horas, y los resultados son inmediatos. Sobre su implantación definitiva en el sistema sanitario, Obeso se muestra optimista. “Somos un buen país para implantar avances”, sostiene”, y ya hay grupos trabajando en ello”.