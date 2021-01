Música para calmar a Filomena: la violonchelista que tocó para los pasajeros que no pudieron salir de Barajas

Los estragos del temporal Filomena dejaron a miles de pasajeros en los aeropuertos de España sin poder coger un vuelo de vuelta a sus hogares. La incertidumbre no es nunca una buena compañera de espera y situaciones como esas se hacen aún menos llevaderas cuando van acompañadas de largas horas de aburrimiento en un hotel. En casos así se agradece más que nunca actos como el de Sofía Torres, una violonchelista que amenizó la espera dando un pequeño concierto privado.

Como Sofía, muchos de los pasajeros que perdieron los vuelos en Barajas fueron reorganizados y han tenido que pasar una o varias noches en un hotel, esperando todavía hoy a que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, los que compartieron hotel con esta violonchelista jerezana tuvieron la suerte de poder asistir en primera fila a una pequeña interpretación privada. Tras llegar al hotel, Sofía comenzó a tocar mientras su compañera Carmen, una estudiante de danza, se sumaba al show. Juntas crearon un momento mágico que hizo las delicias de los que pudieron verlas en acción y que alguno de los asistentes recogió en un video.

Como muchos otros, Sofía tenía que haber cogido un vuelo con destino a Salzburgo el pasado viernes, pero las cosas no han salido como esperaba: “Todavía sigo aquí en el hotel encerrada, esperando a que por fin mañana salga el vuelo”. Mientras espera para regresar a su ciudad, Sofia está aprovechando este tiempo para practicar su pasión. “Ahora que tengo mucho tiempo libre, le dedico al violonchelo todo el tiempo que puedo” nos comentaba, entre risas, esta tarde en ‘La Ventana ‘.

Nos cuenta que la idea del concierto surgió de la nada. “Estábamos charlando con varios compañeros que nos hemos juntado aquí por esto y, hablando sobre a lo que se dedicaba cada uno, me propusieron que tocase un poco”. El concierto, que se alargó durante unos 40 minutos, atrajo la atención de un público muy diverso. “Aquellos que se acercaban y escuchaban un poco de música, aprovechaban y se quedaban”.

En un principio, Sofía tiene establecido un vuelo de regreso mañana, pero no se muestra muy convencida sobre las posibilidades de que éste se produzca. “Hasta que no esté en el avión y vea despegar, no me creo nada”. No resulta extraña esa desconfianza ya que tras más de siete horas de espera en el aeropuerto, la compañía puso esa misma noche un autobús para llevar a los afectados a sus respectivos hoteles para pernoctar, pero tampoco pudo llegar al aeropuerto por las dificultades derivadas del temporal: “Con la nevada que estaba cayendo, había solo dos taxis que podían venir al aeropuerto y solo si tenías suerte podías llegar al hotel.”