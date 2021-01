Demencia con cuerpos de Lewy: La terrible enfermedad que sufría Robin Williams

Han pasado casi seis años y medio desde la muerte de Robin Williams, uno de los actores más queridos por los espectadores de cine durante las últimas décadas. Su cuerpo apareció colgado de un armario de su casa, en Tiburón Bay, cerca de San Francisco, el 11 de agosto de 2014. El actor había decidido poner fin a su vida. En un primer momento se especuló que su muerte se debía a una fuerte depresión, al consumo de drogas o de alcohol o incluso a que tenía graves problemas financieros, pero nada de esto era cierto. El documental El deseo de Robin que se estrena este viernes en la plataforma de Filmin cuenta los últimos años de su vida, cuando Robin Williams vivía un auténtico infierno. Un suplicio marcado por una grave enfermedad mental llamada Demencia con cuerpos de Lewy.

“Es una enfermedad devastadora, mortal, rápida y progresiva” explica en la película el neurólogo Bruce Miller. “Estuve viendo como afectó a su cerebro. Me di cuenta de que ésta era la forma más terrible de Demencia con cuerpos de Lewy que había visto jamás. No había apenas ninguna área que no estuviese afectada. Me sorprendió mucho que Robin pudiera caminar o moverse”.

Robin Williams durante la promoción de una de sus películas. / Agencias

Su última mujer, Susan Schneider, cuenta que el actor no fue nunca diagnosticado. En esos 24 meses Robin Williams sufrió largos periodos de insomnio y de delirios. Además, tenía un leve temblor en la mano izquierda que él disimulaba metiéndola en los bolsillos o sujetándola con la otra. Durante la filmación de Una noche en el museo 3, tuvo varios ataques de pánico y problemas para recordar los diálogos de sus escenas. “Cuando llevábamos un mes rodando, teníamos claro, tanto yo como todos en el plató, que a Robin le pasaba algo. Veíamos que le estaba costando como nunca recordar las frases y combinar las palabras correctas con la actuación. Robin me llamaba a las diez de la noche, a las dos de la mañana a las cuatro de la mañana diciendo: ¿Se puede usar algo de lo que he hecho? ¿Doy mucha pena? ¿Qué pasa? Yo le tranquilizaba y le decía: Sigues siendo tú. Yo lo sé, el mundo lo sabe. Solo tienes que recordarlo”, explica en el documental el director del film Shawn Levy.

Robin Williams, según su mujer, tenía ataques de paranoia y alucinaciones. El actor mientras tanto notaba que se iba apagando sin saber realmente lo que estaba pasando. En el documental se recuerda también parte de la vida y la carrera de este querido actor. Su ingresó de joven en la prestigiosa escuela Juliard en Nueva York y cómo comenzó a hacer teatro en San Francisco. Su amistad con John Belushi y también con el malogrado Supermán Christopher Reeve, al que hizo reír después del accidente que le dejó parapléjico. Se muestra su gran afición al ciclismo y su genialidad para poner todo tipo de voces. “Era una chispa constante, una chispa cómica, una chispa de ideas, soltando sus frases, improvisando un montón. Algunos de los momentos más graciosos de la película son cosas que Robin se inventaba sobre la marcha. Recuerdo muchos días en los que Ben Stiller y yo nos mirábamos porque estábamos viendo estallar a Robin Williams con lo primero que se le ocurría. Y ese pozo sin fondo de ideas tan loco, tan increíblemente creativo, esa magia, esa habilidad, era como un súper poder. Nunca he visto nada igual”, dice ante las cámaras el director Shawn Levy.

Robin Williams tenía en la mesilla de noche una especie de diario. El 31 de julio de 2012 escribió: “Quiero ayudar a la gente a que tenga menos miedo”. Ese quería que fuera su legado, su deseo. El deseo de Robin. Y ese es el título de este documental que ahora se estrena en la plataforma Filmin.