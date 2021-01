"Es una cagada": Antonio Romero señala uno de los errores que influyó en la derrota del Real Madrid

El pase a la final de la Supercopa de España del Athletic Club de Bilbao ha protagonizado la noche del jueves. La derrota del Real Madrid por 1 - 2 ha sido analizado en El Sanedrín de El Larguero de la Cadena SER. Desde los goles de Raúl García, hasta las polémicas de los minutos finales por esa "mano" que nunca se vio.

Un cambio muy polémico

Julio Pulido recordó que Zidane dijo en rueda de prensa que "buscaba refresco cambiando a Benzema por Mariano", decisión en el minuto 88 que Mario Torrejón "no entendió" porque "si te sale bien, tienes que afrontar una prórroga sin él. Y Benzema no estaba haciendo un mal partido".

Jesús Gallego señaló cuál es el punto débil del equipo de Zidane: "El Madrid no ha sido ni un caos ni una feria, pero le falta un arma de destrucción masiva. Sin eso, está expuesto". Sobre el entrenador del Real Madrid precisamente Antonio Romero opinó que "esta semana me da sensaciones raras porque creo que ha empezado mal y después de pasar unos días de mini concentración, tienes que dar la sensación buena de aquí a final de temporada".

Romero también señaló que una de las importantes faltas del técnico blanco es que está teniendo "un grave error de lectura en los cambios". Una de las situaciones más criticadas del partido, el cambio de Benzema, calificó de "cagada", a lo que añadió que "empecinarte en poner titular a Hazard es injusto para el resto de compañeros".

El papel de Sergio Ramos

La eliminación del Real Madrid ante el Athletic ha sido una sorpresa para muchos, pero aún más lo ha sido la posición en la que ha terminado el capitán blanco. Matallanas explicó en El Larguero: "¿Quién no ha pensado que el Madrid iba a empatar, como mínimo? Lo que no entiendo es que Ramos acabe de 9", situación que calificó como "signo de falta de recursos tácticos".

Julio Pulido señaló que "lo que diferencia a Ramos del resto es que incluso con molestias ha estado jugando ahí con sus compañeros. Estas son las cosas por las que se merece una renovación".

Un Real Madrid de "altibajos"

Jesús Gallego analizó la actitud con la que salieron los de Marcelino al terreno de juego: "El Athletic ha salido con el cuchillo entre los dientes y el Madrid a ver qué pasaba. Los primeros 30 minutos del Madrid no es de un equipo que va a solventar la eliminatoria".

Sobre las dudas que sobrevuelan al técnico blanco, Antonio Romero señaló que "a Zidane no le tiene que preocupar el ruido externo. Lo que le tendría que preocupar es el ruido interno. Yo tengo la sensación de que en el club hay voces discordantes". Jordi Martí se sumó al Sanedrín de El Larguero para comentar cómo ha sido la semana del técnico del Real Madrid: "Muy negativa: Empezó llorón en Pamplona y termina ahora áspero con esas respuestas. No me conformo con lo de mala suerte".

Jordi Martí opinó que, además de la falta de gol, al Real Madrid esta temporada también le faltan "más cosas" porque "no ha sabido reaccionar a los goles del Athletic. Tiene muchos altibajos". Afirmación a la que Álvaro Benito añadió que su sensación es que "a lo que nos tiene acostumbrados el Madrid es que solo se pone a nadar cuando tiene el agua al cuello. Hoy lo hemos visto en la última media hora y cuesta verla. Es cuestión de mentalidad de salir a comerse el campo".