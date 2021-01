Raúl García: "Me gusta redimirme de mis fallos y hoy lo he hecho"

El Athletic Club de Bilbao superó al Real Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España y será el rival del Fútbol Club Barcelona este domingo en la lucha por el primer título de la temporada.

Y lo ha logrado en gran medida gracias a Raúl García. El veterano jugador navarro fue el autor de los dos tantos del equipo de Marcelino García Toral, el cual charló con Manu Carreño en 'El Larguero'.

"¿Si me pone el Real Madrid? Lo que me gusta es redimirme de mis fallos y hoy lo he hecho", comentó el jugador en referencia al duelo liguero en el que fue expulsado por dos amarillas prácticamente seguidas en los primeros compases del partido. "Le he dado muchas vueltas al partido de Liga. No me gusta equivocarme y menos cuando le fallo al equipo. Yo suelo ir con todo, nunca tengo dudas, pero nunca me había pasado de tener tarjeta y equivocarme así", sentenció.

Sobre la opción de que el partido se hubiese ido a la prórroga, el centrocampista no quiso hablar de hipótesis. "Justo o no justo, creo que el equipo ha hecho méritos suficientes para pasar".

Cuestionado sobre el cambio de entrenador y el sistema que usa, similar al que usaba Simeone con él de segundo punta, Raúl García comentó lo siguiente. "Sí. El recorrido de Marcelino ya sabemos todo como ha sido, tiene unas ideas y una forma de trabajar. Creo que el equipo tiene margen para seguir mejorando".

El mensaje de Raúl García

Durante la entrevista, Raúl García fue cuestionado sobre si había recibido algún mensaje de cariño de sus excompañeros del Atlético de Madrid y dijo lo siguiente. "Si te soy sincero, cuando van las cosas bien prefiero no mirar el teléfono, aparece demasiada gente. Cuando van las cosas mal me arrimo a los que están siempre, es lo importante de tener las cosas claras. En el fútbol es todo muy cambiante".