Xavi Blanco, tras ser abandonado en pleno desierto: "Los copilotos somos personas, no la chacha de nadie"

"Ahí te quedas", con estas palabras abandonaba Ricardo Ramilo (piloto) a Xavi Blanco (copiloto) en la penúltima etapa del Rally Dakar este jueves 14 de enero. Una historia muy real, pero que parece sacada de película. Esta pareja de españoles, en un momento de tensión causado por una fuerte discusión ha terminado siendo el centro de todas las miradas de esta tan sorprendente jornada del Dakar. El gran protagonista de la historia, Xavi Blanco, atendió a El Larguero de la Cadena SER para contar cómo sucedió todo.

El copiloto comenzó explicando que lo que se vive dentro de los coches del Dakar está rodeado de mucha "tensión" y "muchas veces tenemos que ser psicólogos, intentar atenuar, que no vaya a más". A lo que agregó que "el piloto también tiene que pensar que el trabajo de copiloto no es fácil". Dificultad a la que hace referencia por todo lo que conlleva la navegación y demás competencias esenciales para la realización de la carrera. Ante la frustración sentida por la falta de compresión por parte de Ricardo Ramilo, sentenció: "También soy persona, no soy la chacha de nadie".

Todo tiene un límite

¿En qué momento "la tensión se pasa de grado"? Xavi Blanco señaló que el límite está "cuando ves peligrar tu vida". Riesgo que reconoció "que en esta modalidad es normal y la asumimos, sabemos que podemos tener. Yo he sufrido accidentes con pilotos y he estado hasta un mes y medio en cama estirado por problema de columna, y lo asumes".

El momento en el que Xavi Blanco le pidió parar un momento para bajarse, Ricardo Ramilo desde dentro del coche le dijo: "Ahí te quedas". Situación en la que, tal como el propio Xavi Blanco contó en El Larguero: "Metí rápido la mano para coger la bolsa en la que tenemos todo preparado por si pasa cualquier cosa y fue". Con tono de asombro e incredulidad dijo: "Ahora diciendo (refiriéndose a Ricardo) que yo me escondía en árboles..., ¡pero si eso era una explanada bestial!".

Con total sinceridad confesó: "Me he quedado a gusto en la inmensidad del desierto. Estaba tranquilo porque tenía el teléfono". Teniendo en cuenta que estaba seguro de que irían a rescatarle, lo que pensó al quedarse solo es que "tarde o temprano la organización le pararía. No sabe ni abrocharse los cinturones".

Miedo y tensión psicológica

Un copiloto como lo es Xavi Blanco, con experiencia en el Dakar, aseguró que está "acostumbrado a saltos y fuera de pistas", pero que realmente cuando se puede decir que se pasa "miedo" es "cuando hay tensión psicológica. Estar con una persona que nunca asume sus errores, que siempre la culpa es de los otros y si hace algún error intenta echar la culpa a otra persona del equipo, no se puede admitir".

Tal ha sido la confrontación por parte del piloto en el Dakar en esta jornada que incluso Xavi Blanco aseguró en El Larguero que "hasta el equipo le ha dicho que no cuente con ellos". Decisión que no le extrañó porque es que realmente le "saca de sus casillas". Una noticia amarga que deja el Rally Dakar en su penúltima etapa, pero que afortunadamente ha tenido un buen final sin incidentes graves.