Carlos Arribas relata su lucha contra la COVID-19: "Te sientes como un pedazo de carne que va cada día a peor"

La pandemia del coronavirus continúa abriéndose paso en la sociedad y en las últimas semanas ha tocado de lleno en el periodista Carlos Arribas. El especialista en ciclismo de El País tiene la suerte de haber podido superar todas unas Navidades ingresado en el hospital madrileño de La Paz y ha contado su calvario en El Larguero: "Sales tan machacado que todavía tienes que pensar que no estás tan bien como tendrías que estar", comentó con Manu Carreño, afrontando desde ya una recuperación en la que se ha marcado el objetivo principal de "perder peso".

"Me va a tocar pedalear de verdad", aseguró Arribas en antena, antes de meterse de lleno en su experiencia en la camilla. "Te sientes como un pedazo de carne que no vale para nada, que solo te dicen 'tienes que respirar' y que va cada día a peor. Te acuestas con la esperanza siempre de que vas a estar mejor, peor no crees en esa esperanza. Solo te hace creer el gran equipo profesional que hay", relató.

Su caso, confirmado el pasado 14 de diciembre, no necesitó de ingreso hasta el día 20 del mismo mes, formando parte de un empeoramiento continuado que hizo aparecer el miedo en el periodista. "La agonía verdadera es creer que vas a llegar y luchar contra tu falta de capacidad respiratoria", admitió, además de añadir que "la mente es negra y piensas que el siguiente paso puede ser la UCI". "Estás acojonado, son unos días muy malos", insistió acerca de una experiencia que ha querido transmitir en primera persona en la crónica 'Navidades en la planta décima'.

De todo su periplo, Carlos Arribas mantiene la incógnita de la causa de su enfermedad: "No sé cómo me contagié porque vida social mínima, teletrabajo, solo salía con mi mujer y mi hijo, que dieron negativo, y la cogí". Es por ello que lanza un aviso a "la gente que no respeta las medidas, las distancias, la mascarilla, que no se lava...": "Se la están jugando". Afortunadamente, el redactor ha asumido el cambio de año con la mayor positividad: "Acabar el 2020 y ver amanecer el 2021 fue un golpe de moral tremendo", zanjó en su entrevista.