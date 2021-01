Cuando en el mes de noviembre se aprobó el nuevo estado de alarma nos dijo el Gobierno central que lo hacía en aras de la cogobernanza con las comunidades autónomas, para que dispusieran de una herramienta legal que les permitiera ir tomando las medidas que fueran necesitando en función de la pandemia.

Bien, pues varias comunidades autónomas creen que necesitan implantar un toque de queda antes de las diez de la noche, a las 8 de la tarde o incluso antes dada la gravedad de la situación. Y no pueden. Castilla y León ha decidido ya hacerlo por su cuenta. El actual decreto no se lo permite según Moncloa, pero no se aprecian movimientos para modificarlo. Un sinsentido que el que el gobierno no explica y urge que lo haga. ¿Cuál es la dificultad de modificar o redactar un nuevo decreto? ¿Ir al Congreso a ratificarlo? Pues sería el momento de que todo el mundo se retratara, especialmente el PP, que tras crispar a nivel máximo en primavera por los confinamientos, ahora calla cuando sus autonomías lo piden.

Y sobre sinsentidos, la Comunidad de Madrid vuelve a superarse. Como la mayoría de sus áreas de salud superan los 400 casos por cien mil habitantes, desgraciadamente, y siguiendo sus propias reglas debería confinar prácticamente a todo su territorio ha decidido subir el umbral para tomar medidas a 600 casos. Y luego nos piden responsabilidad para cumplir las normas. ¿Qué normas, si ustedes las cambian sin explicaciones que puedan entenderse?