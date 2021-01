"¿Cuánto vale una vida? ¿Qué son 15 días encerrados en casa?" Un paciente de COVID, recién salido de una UCI

Los contagios están absolutamente disparados. España ha registrado hoy un récord de casos y un récord de incidencia acumulada, 40.197 y 575 respectivamente. Al aumento de los contagios le seguirán, en los próximos días, un aumento importante de las hospitalizaciones y, por tanto, un aumento de ocupación en las camas UCI. En Andalucía, por ejemplo, el 20% de las camas ya están ocupadas. Más grave aún es la situación de la Comunitat Valenciana que tiene casi el 50% de camas ocupadas y hoy es la comunidad que más casos notifica. Hemos querido hablar en 'Hora 25' con un paciente de COVID que está ingresado junto a su mujer en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Su nombre es José Barrero Ponce y es vecino de Punta Umbría.

El testimonio de José

Nos ingresaron a los dos en la misma habitación. Después de dos días decidieron trasladarme a la UCI. Se estaba muriendo en mis manos, ella no podía hablar. Era muy fuerte e inmenso tener que decir "cariño mírame, háblame". Según entré en la UCI, la enfermera me dijo que no sabía cómo iba a ir, no sabía si me iban a intubar. Finalmente no me intubaron. Yo tenía mucha información y sabía que el 50% de los pacientes no salían. Pero al final luché.

Calculo que estuve aquí nueve días pero he perdido la noción del tiempo. He estado con oxígeno. Estoy etiquetado como un jamón. Yo a los políticos les diría que estuvieran aquí ayudando a los chavales, 12 horas, que se queden aquí dando el instrumental. Para que si tienen que tomar decisiones que las tomen ya. ¿Cuánto vale una vida? ¿Qué son 15 días encerrados en casa? Por favor...

Hemos estado todo el año en un campito que tenemos. He salido lo mínimo. He visitado lo mínimo. Yo no conocía a nadie, no sabía de nadie que lo hubiera pasado aquí en Huelva. No conocía a nadie. Finalmente me tocó.

A mí me contagio el amor por mis niños. Llevaba sin verlo desde agosto. Llevaba sin verlo 5 o 6 meses. Estos días de Navidad no lo pensamos y fuimos a ver a mis nietos y a mi hija. Mi yerno es militar y tenía el COVID y no lo sabía. Cuando llegó sobre las ocho el 24 nos dio la noticia de que había dado positivo. Uno no tiene síntomas ninguno, no pasa nada, hasta que pasa. En ese momento es tan frío lo que te pasa. La cruda realidad es que le dije a mi mujer que o nos quedábamos o nos íbamos. Desgraciadamente todo acabamos dando positivo, al menos mi hijo no ha estado en la UCI.

En la UCI he estado lo que he estado, pero podría haber estado no escuchando, no viendo. He tenido que ver a mi mujer muy mala, a muchos chavales luchando contra esto. No tienen nada. A mí me han dicho que los anticuerpos los tengo que desarrollar yo.

A mí mi vida no me importaba, a mí me importaba mi mujer. A ella también la metieron en la UCI, estaba a mi lado. Ella me dijo "cariño, lucha, cariño" he estado nueve días sin información real para que no sufriera. Ahora estamos los dos en la habitación juntos.

A la gente que dice que esto no es nada le diría que llega, que te va a rajar entero, no puedes respirar y ver a tu gente sufrir... Deberían tener conciencia, a mí me ha pasado. Le pido a la juventud que miren por lo que tienen en casa. A esos abuelos hay que cuidarlos, a esos padres, a mí me gustaría hablarles cuando salga de aquí en los institutos. Yo he visto intubar a una persona al lado de mí, tenía un espejo, cinco minutos antes despidiéndose de su familia con una videollamada. Le pido a la gente que tenga conciencia.