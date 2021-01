Y cómo te sientes

Hay una pregunta que recibe Corinna en el juicio que define apuradamente este tiempo: "¿Tuvo sensación de ser una ciudadana amenazada por el jefe del Estado y el jefe de servicios secretos?". Es una pregunta averiada. Qué es tener la sensación. Más allá de que tenga o no razón Corinna, que no lo sé, la pregunta de si tienes la sensación de algo es la menos objetiva del mundo, la que menos justicia hace. Y el origen de tantos problemas, porque la sensación no admite juicio ni discusión: la tienes tú y ya está. Te sientes ofendido, te sientes amenazado, te sientes insultado. Y eso nunca significa que lo seas, sino solamente lo que la palabra dice: tu sentimiento. Y hay pocas palabras más sensibles, más personales y menos sometidas a juicio que lo que te pasa a ti por la cabeza.