La abogada española que ha tumbado al Gobierno de Países Bajos: "Hace siete años no lo hubiera imaginado"

"Hace siete años no me hubiese imaginado que iba a tumbar el gobierno", reconoce sorprendida Eva González, la abogada española que ha destapado un sistema de discriminación institucional en Países Bajos. En 2014, la Agencia Tributaria de ese país empezó a reclamar a miles de familias que devolvieran ayudas para la guardería. Les decían que las habían cobrado de forma irregular, pero no era así.

El tiempo ha demostrado que lo que tenían en común todas esas familias era su origen: todas eran extranjeras. Su trabajo ha demostrado que hubo voluntad expresa de marginar o perjudicar a estas familias por tener origen extranjero "Sólo se controló a personas con otra nacionalidad. No sé si lo han hecho adrede. Yo comencé con las ilegalidades institucionales, cuando vi que no se respetaba el derecho al subsidio que tenían estas personas. Después, me di cuenta que no había casos de personas que fueran holandesas".

Las familias pagaron, muchas se endeuraron, algunas perdieron las casas y, aunque aportaron documentos demostrando que todo estaba en regla, la agencia tributaria no les dio la razón. "Estamos intentando que estas familias salgan del pozo. Algunas personas se han desmotivado y prefieren asumir la pérdida en vez de seguir. La recompensa no es sólo el dinero. Tiene que ser moral. Esta gente tiene que recuperar su confianza en el sistema", explica la abogada en Hora 25.

Eva González es extremeña, pero sus padres se marcharon a trabajar a Holanda cuando ella tenía dos años. No cree que su condición de inmigrante la haya hecho empatizar más con sus clientes: "Tenemos que hacer todo lo posible para que los clientes tengan justicia. Si no se hace, se tienen sistemas corruptos".