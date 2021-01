Almeida y Ayuso, gran dúo

Un poco de sentido común. Tenemos las calles llenas de hielo y nieve, todavía no sabemos cuándo se recogerá la basura, y el alcalde de Madrid ya ha calculado, con precisión del péndulo de Foucault que los daños causados por Filomena ascienden a 1.398 millones de euros. No 1.400, no, 1.398, como en los carteles de rebajas, donde todo vale 99,99.

Ridícula valoración y unas cuentas del Gran Capitán aún más bochornosas. Como bien titula la web de la SER, Filomena ha costado más que Gloria, la inundación de Sant Antoni y el terremoto de Lorca juntos según Almeida.

Lean completa la información para comprobar que el Ayuntamiento ha echado un vistazo por la ventana y ha pergeñado unas cuentas vergonzosas. Vean: por las inundaciones de Lorca, 13 muertos y 300 heridos, se pagaron 451 millones.

Quiere Almeida tapar así su desastrosa gestión, al igual que su pareja de baile en la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido el cuajo de decir que nadie avisó de la tormenta. Mentira descomunal, como todos sabemos. ¿Les queda vergüenza?