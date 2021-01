Bob Woodward: "Creo que la inacción de Trump es su verdadero delito político"

Destapó el caso Watergate y atesora dos premios Pullitzer. Ahora, presenta su nuevo libro, Rabia (Editorial Roca), que narra "lo que pasaba, particularmente, con la gestión del coronavirus y cuando Trump se dio cuenta de que sería algo serio". A pocos días de que se produzca el relevo en la presidencia de los Estados Unidos, Bob Woodward (Illinois, 1943) analiza en una entrevista en la Cadena SER la convulsa situación política en Washington tras la apertura del segundo juicio político a Donald Trump. El veterano periodista cree que el juicio político tiene posibilidades de prosperar a pesar de que sólo una decena de congresistas republicanos votaron este miércoles a favor de activar el proceso contra Trump por incitación a la insurrección.

¿Qué opinión le merece la apertura de un juicio político a solo seis días de que Trump salga de la Casa Blanca?

Demócratas y al menos 10 representantes republicanos están muy enfadados, y a eso se debe el impeachment. Mi libro narra lo que pasaba, particularmente con la gestión del coronavirus y el momento en el que Trump se dio cuenta de que sería algo serio, y optó por no actuar. Y creo que el impeachment se debe a lo mismo; no al virus, sino a su inacción, a que no hizo nada para evitar que el asalto al Capitolio se produjera, y a que él mismo lo incitó.

¿Le sorprende que sólo 10 congresistas republicanos votaran a favor del impeachment?

Trump mantiene un apoyo amplio en su base republicana. No hay forma de saber cuántos son, pero creo que decenas de millones de personas siguen apoyándole. Los congresistas de distritos republicanos no quieren mostrarse a favor del impeachment. La conclusión y lo importante es que EEUU es un país dividido. En una de mis muchas entrevistas con Trump este año le dije que lidiaba con dos Américas, y él me dio la razón. Pero creo que hoy existen tres Américas: los que están en contra de Trump, los republicanos que son críticos con él y su base republicana formada por decenas de millones de personas en todo el país.

¿Cree que es posible una fractura del Partido Republicano y el fin del bipartidismo?

Todo es posible porque hay mucho enfado, pero creo que los estadounidenses se centrarán en lo inmediato y, tan pronto como Biden se convierta en presidente, los problemas de este país, el coronavirus, la crisis económica o las tensiones raciales se convertirán en sus problemas y la gente exigirá a los demócratas y a los republicanos que actúen, que tengan un plan. La historia de la presidencia de Trump es la de su falta de un plan para casi todos los principales asuntos, en particular para la gestión del coronavirus.

Usted dice que “a Trump se le salían los ojos de las órbitas” cuando su asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, le informó el 28 de enero de 2020 de que el coronavirus sería “la mayor amenaza a la que se enfrentaría en su presidencia”. ¿No era capaz de entender la gravedad de la situación o no quiso verlo deliberadamente?

En una de las entrevistas, le pregunté en qué consiste el trabajo de presidente de los EE.UU. y me respondió rápidamente que "en proteger el país". Pues fracasó a la hora de proteger el país ante el coronavirus, como fracasó a la hora de protegerlo de sus seguidores que asaltaron el Capitolio. Lo que me asombra es que, en conversaciones grabadas, él reconoció que sabía que el virus se transmitía por el aire, que era peor que la gripe, y que le habían informado de todo esto. Creo que la inacción es el verdadero delito político (impeachable offence) y creo que el libro lo muestra con detalle y con sus propias palabras.

¿Por qué no actuó? ¿Fue porque no quiso, o porque no estaba preparado para el puesto?

No soy un psiquiatra, pero creo que lo sabemos por su pasado. Trump no entendía la responsabilidad que implica la presidencia. Puede verbalizar en qué consiste, pero no lo lleva a cabo. Todos estos temas confluyeron en el primer impeachment, cuando trató de que un líder extranjero investigase a Biden. El segundo impeachment, por actuar llevado por la ira y su incapacidad de entender lo que sucedió en las elecciones de noviembre. Perdió unas elecciones ajustadas y no pudo aceptarlo, así que recurrió a esos "hechos" que no lo son, no son verdad, no se sustentan. He revisado las cifras, y las alegaciones de Trump, y no son ciertas.

¿Algún día será Trump capaz de aceptar la derrota ante Joe Biden?

El hecho de abandonar la Casa Blanca el próximo día 20, como está previsto, forma parte de aceptar el resultado. Otra cosa es que lo haga público; él ya ha dicho que nunca concederá la victoria a Biden, pero todos, incluidos los republicanos, aceptan que perdió unas elecciones muy ajustadas. Lo que resulta interesante es que a partir del día 20, Trump estará en una especie de exilio político y la gente querrá saber a qué de dedicará: montará un partido nuevo, dará conferencias, tratará de hacer negocios, se encerrará en si mismo, algo poco probable. La historia seguirá, pero el poder político lo habrá perdido.

¿Para siempre, o cree que tratará de volver en 2024?

Él ha dicho que podría intentar una candidatura en 2024, ya veremos. Pero será Biden quien lidie con los problemas del país. Tan pronto como a Trump le advirtieron acerca de la gravedad del coronavirus el 28 de enero de 2020, tuvo la oportunidad de cambiar su presidencia, de organizar y planificar una respuesta, de actuar y de advertir a la ciudadanía sobre lo que sabía. Y fracasó de forma catastrófica en esa tarea.

Hablemos de su relación con Kim Jong Un. ¿Cree que Trump se dejó llevar por su obsesión con las imágenes espectaculares y con su capacidad única?

En la mente de Trump, él cree que ha evitado una guerra; insiste mucho en eso. Los historiadores debatirán durante años sobre si evitó una guerra o si se creyó su propia fantasía de que él y Kim Jong-un tenían algún tipo de relación especial. Esa relación no es buena en este momento, tienen decenas de armas nucleares escondidas. Son un peligro real para EE.UU. y para el mundo, y Kim, como dictador, tiene el control de esas armas, las use o no. El general Mattis estaba tan preocupado que iba de vez en cuando a la catedral nacional de Washington para rezar y reflexionar sobre cuál sería su responsabilidad en caso de un ataque nuclear contra EE.UU., lo que sigue siendo una posibilidad.

Aunque Trump quede inhabilitado, no podemos olvidar que ha aumentado sus votos en 8 millones respecto a 2016. ¿Qué va a pasar con esos votantes? ¿Dónde van a encontrar su sitio en el escenario político que se abre ahora?

Es una cuestión profunda. Es uno de los misterios de la política estadounidense. Son un grupo sólido, veremos cómo responden a la presidencia de Biden. ¿Podrá convencerles de que quiere ser el presidente de todos, o habrá una oposición beligerante y ruidosa, esperemos que no violenta? Creo que veremos eso. Es imposible predecir la intensidad de esa oposición y si Biden podrá dar con el tono para calmar y consolar tanto a quienes le han votado como a quienes no lo hicieron.

¿Qué le parece que Twitter y Facebook cierren las cuentas de Trump? ¿Sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión que sean las empresas privadas las que regulen?

Como periodista con 50 años de experiencia, creo en la primera enmienda, en la libertad de expresión para que la gente pueda decir barbaridades. Entiendo por qué cancelaron la cuenta, pero al mismo tiempo no estoy a favor de censurar a alguien salvo que llamen explícitamente a cometer actos violentos. Trump ha dicho públicamente que está en contra de la violencia, y dice que ninguno de sus seguidores apoya la violencia. La violencia ha sido una constante en la vida política de Trump, y tendremos que lidiar con ello

Rabia y Miedo, ¿son las dos palabras que definen estos cuatro años de Trump? ¿Habrá un tercer libro sobre estos últimos meses de convulsión?

Sí, en parte sí.