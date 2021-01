Valeria Ros te revela su truco para descubrir si tu pareja se droga

La Lengua Moderna tuvo este lunes a Nacho Carretero como invitado. El periodista escritor, autor de 'Fariña', estuvo presentando la obra de teatro, que está vinculada de alguna manera tanto con la novela como con la serie de televisión, aunque sin que estén representados sobre las tablas ninguno de los personajes.

Durante la charla con Carretero se habló, como no podía ser de otra manera, del consumo de cocaína en nuestra sociedad, que ahora es más elevado que nunca. "Hay ciertos segmentos donde el consumo de cocaína está normalizado como tomarse una copa", señaló el escritor gallego.

En ese momento, Valeria Ros decidió intervenir, señalando que "es muy difícil ver si una persona se ha metido cocaína", lo que provocó las risas de su compañero Quequé y del propio Carretero.

"Yo tuve un novio que para saber si se metía cocaína o no le chupaba la nariz cuando no se lo esperaba. Le hacía la PCR analógica porque si no me mentía fijo", reconoció Valeria desatando las carcajadas de Carretero y Quequé. Sin duda, un truco muy efectivo. Si sabe a ácido, es que consume.