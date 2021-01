KASE.O presenta 'Divertimentos': "He usado el rap para canalizar la ira, mejor eso que un bate de beisbol"

Los amantes del rap en España están de enhorabuena. Javier Ibarra, más conocido por su nombre artístico Kase.O, presenta este año su último disco ‘Divertimentos Vol.1‘. Hoy ha venido a ‘La Ventana‘ a descubrirnos las canciones que forman este trabajo y de paso hemos aprovechado para repasar con él su larga trayectoria musical. Este ‘Divertimentos Vol.1‘ se compone de dos canciones: “El gordo que la pisa bien” y “Tiranosaurius Rex”, ambas creadas fruto de la convivencia en el estudio Metropol con el combo de productores Harto y Escandaloso Expósito.

A lo largo de su carrera, Kase.O ha cultivado casi todo los estilos dentro del rap; desde canciones con un carácter más hardcore en sus inicios con Violadores del Verso hasta el estilo más sosegado que le caracteriza en sus últimas producciones. Sobre las variedades musicales que confluyen en su obra, Javier Ibarra ha afirmado que “ el hip-hop es una cultura de culturas” y que, por tanto, es un género muy abierto a diversas influencias. “Yo estoy por explorar todas las posibilidades y estoy orgulloso porque en mi música no estoy imitando a los americanos”.

En su música tiene un enorme importancia sus vivencias y el contenido autobiográfico es el eje central de muchas de sus canciones. “He renacido dos o tres veces, quien más o quien menos se ha caído alguna vez en la vida”. En su dilatada carrera ha podido compartir micrófono con músicos que, en un principio, no tenían mucha relación con el genero del rap. Artistas como Calamaro o Coque Malla se han visto atraídos por el magnetismo del zaragozano y han puesto su granito de arena en algunas de sus canciones. Kase.O se ha mostrado muy orgulloso de estas colaboraciones. “Mi colaboración con Calamaro es un sueño cumplido; sus canciones me han acompaños en mis procesos de desamor”.

A pesar de su éxito en particular y del rap en general, Kase.O comenta que la fama no se le ha subido a la cabeza y que ha sido un acompañante que ha tardado mucho tiempo en aparecer en su vida. “Nosotros venimos del tiempo de las maquetas; nuestro éxito ha sido paulatino, no fue fácil y ahora lo disfrutamos muchísimo”. El comienzo de este éxito se encuentra en el nacimiento del grupo Violadores del Verso, uno de los grupos pioneros del rap en España, que se hizo famoso por la originalidad y el estilo propio que destilaban sus canciones. Junto con Lírico, Sho-hai y R de Rumba, todo ellos zaragozanos, inició un proceso de expansión de un género en España que vive hoy su época dorada. A pesar de que mantiene una gran relación con todos ellos, Kase.O ha continuado su música en solitario, pero guarda un buen recuerdo de sus primeros pasos. Pasando revista a sus inicios en el grupo, ha reconocido que en sus comienzos “había mucha energía contenida en su música”. “Yo he usado el rap para canalizar la rabia y la ira, mejor eso que coger un bate de beisbol”.

Como el resto de los artistas, Kase.O es uno más de los muchos que están sufriendo las consecuencias de la pandemia, que ha paralizado toda la industria musical en España. En La Ventana nos ha deleitado con un pequeño concierto, pero ha reconocido que “la sensación de mono existe” y se ha confesado “desentrenado”.