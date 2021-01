Elvis García, doctor en Harvard: "Los datos de incidencia seguirán creciendo si no nos confinamos de una vez"

El aumento de casos de la tercera ola de coronavirus sigue disparado en España, que en los últimos días ha visto crecer como la espuma sus datos de incidencia acumulada. Mientras tanto, las comunidades autónomas imponen medidas cada vez más restrictivas, y muchas de ellas han pedido esta semana al Gobierno que autorice el confinamiento domiciliario. Una petición que es secundada por los expertos, que aseguran que un confinamiento estricto es ya la única solución para frenar el aumento de casos y evitar un eventual desbordamiento de los hospitales.

Entre esos expertos se encuentra el doctor Elvis García, especialista en Salud Pública de la Universidad de Harvard. El doctor, de hecho, afirma sentirse “cansado de que los expertos lleven tanto tiempo avisando de esto en los medios y se les haga caso omiso”. Asegura, asimismo, que existe, por parte de los responsables públicos, “una falta de miras y de entendimiento de la situación”, y que el debate entre salud y economía es erróneo, ya que, “si en la desescalada se hubiesen tomado las medidas adecuadas, la gente lo estaría agradeciendo porque se habrían salvado muchos puestos de trabajo”.

“La mentalidad es la de que, ya que tenemos vacuna, podemos aguantar”, continúa el doctor, “es así de simplista”. Aunque reconoce que “la situación actual, por mala que sea, no es tan mala como podría ser, porque tenemos medios que antes no teníamos”, asegura que un confinamiento estricto es urgente, y habría que ejecutarlo más pronto que tarde. “Los datos de incidencia son muy altos”, sostiene García, “pero serán más altos si no confinamos de una vez. Si lo hacemos ahora, alcanzaremos el pico dentro de dos semanas. Si no, no lo haremos nunca, porque el virus no va a desaparecer”.

A la vista está, como pone de ejemplo el doctor, la eficacia que tuvo el confinamiento de la pasada primavera. “Lo que estuvo mal”, explica Elvis, “fue el desconfinamiento. No porque la desescalada fuese rápida, sino porque no hubo una estrategia de tests y rastreo de contagios. Eso ahora no vale de nada, porque hay demasiados y no tenemos capacidad, pero en su momento se pudo hacer”. Lo que el doctor asegura que no sirve de nada es confinar y desconfinar cuando cesen los contagios, lo que tacha de “estrategia de párvulos”.

Además, según la opinión de Elvis, la población no lo vería con malos ojos: “Creo que la gente entiende la situación, estamos hablando de 300 ó 400 muertes al día”, añade. Del mismo modo, sugiere que si existe reticencia a cumplir las normas, es por la falta de claridad: “Hay que hacer un plan claro, acabar con la incertidumbre. Pero no se hace, y por se pierde la confianza en los gobiernos. Si fuésemos claros, la gente lo entendería”.