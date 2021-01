20 años de Guantánamo: la tortura y arbitrariedad que mancha la reputación de EE.UU.

“Un centro de torturas y detención arbitraria”, así define la prisión de Guantánamo Juan Méndez, ex relator de las Naciones Unidas para la tortura. La base militar está a punto de cumplir dos décadas de abusos ilegales.

Ya en 2016 Méndez pidió en una carta el cierre del centro. Lo único positivo desde entonces, reconoce, es que la intención que demostró el ex presidente Barack Obama de cerrar Guantánamo “consiguió que todos los sectores de poder de EE.UU. entendieran que era una mancha en la reputación norteamericana e incluso durante los cuatro años de Trump no se ha llevado a ningún detenido a allí”.

La ONU y Amnistía Internacional han instado al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a cerrar de forma "inmediata" cuando jure su cargo el 20 de enero el centro de detención de la base militar de la bahía cubana, un lugar “de arbitrariedad y abusos, de torturas y malos tratos, donde las leyes quedan suspendidas y la Justicia es rechazada", denuncian, donde los detenidos corren peligro de muerte.

Méndez explica que las condiciones han variado desde que había 800 detenidos en la base. Al principio “se practicó la tortura para obtener confesiones e inteligencia”. En los primeros años las condiciones eran “sumamente estrictas, con aislamiento muy prolongado entre los presos y tratamientos psicológicos muy graves”, recuerda.

Todavía quedan 40 personas en Guantánamo, solo nueve de ellas han sido condenadas y “con Estados Unidos reconociendo que no tiene ninguna prueba contra ellos”, asegura el ex relator. “A pesar de que la mayoría de ellos han sido calificados para ser liberados, las condiciones que pone EE.UU. para liberarlos son tan estrictas que ningún país acepta recibirlos”, explica.

Comisiones militares sin independencia

Unos diez de ellos están sometidos a procesos militares. “Las comisiones militares son otro aspecto de la injusticia de este sistema”, asegura Méndez. Fueron dictadas por decreto por George W. Bush y tras ser consideradas inconstitucionales se formaron por aprobación del Congreso. “Los jueces son nombrados por el Pentágono”, por lo que no hay independencia judicial. Además, utilizan procedimientos que no respetan “el debido proceso de ley”, subraya el ex relator.

Un informe de Amnistía Internacional señala los crímenes de derecho internacional cometidos y la falta de rendición de cuentas. Entre ellos, que “las víctimas de tortura permanecen recluidas indefinidamente sin asistencia médica adecuada y sin un juicio con las debidas garantías”. Olatz Cacho, portavoz de la organización, habla de este centro como “un agujero negro de los derechos humanos que se creó para que la legislación de los derechos humanos no se aplicara allí”.

Uno de los detenidos, el saudí Abu Zubayda, lleva preso sin cargos ni juicio casi 19 de años, cuatro de ellos sometido a desaparición forzada, asegura AI. “Sufrió de manos de la CIA las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas”, entre otras prácticas, el waterboarding o submarino, según las investigaciones de la propia Administración estadounidense.

Cacho critica que Biden vaya a ser ya el cuarto presidente de EE.UU. que no pone solución a estos crímenes. Por eso le piden justicia no solo para los detenidos que todavía quedan, sino para conocer quién estuvo tras los atentados del 11-S y que los culpables se enfrenten a la Justicia.