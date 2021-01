El Grupo 2x20 | Tú nunca, pero yo quizá

Sílvia Abril y Toni Acosta regresan una semana más con El Grupo, el programa de humor basado en un grupo de Telegram que tiene a dos jefas muy locas capitaneando el barco.

No os lo vais a creer: esta semana hemos basado el programa en un juego de beber. Pero jurar y perjurar que no has hecho algo es algo mucho más profundo.

Tiene que ver, por ejemplo, con valores y principios morales como la convicción de no comer patatas hervidas, de no volver con tu ex o de no convertirte en tu madre. Sílvia Abril y Toni Acosta tienen claro que lo que es fácil comerse con patatas son las palabras y hoy nos traen muchas pruebas de ello.

¿Tiene sentido ir por la vida como si fueras Escarlata O'Hara? Para El Grupo, cambiar de parecer es humano... Sobre todo en tiempos tan inciertos, en los que hasta nos cambian las normas de la gramática y ya no se puede hacer ni una resta en paz.