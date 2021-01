"Algo no está funcionando": Manuel Jabois, sobre la escasez de rotaciones de Zidane

Fin de semana de final de la Supercopa de España en el mundo del fútbol. FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao se enfrentarán este domingo en un duelo que alzará a uno de los dos con el gran primer premio de la temporada. Ramón Besa y Manuel Jabois analizaron en El Larguero de la Cadena SER con Yago de Vega todos los detalles de las tan emocionantes eliminatorias que han terminado dando lugar a esta tan esperada final de Supercopa.

La eliminación del Real Madrid

"Yo los palos y las ocasiones falladas las llevo fatal... Esto de tener ocasiones y fallarlas no me gusta", Manuel Jabois reconoció en El Larguero que la forma en la que el Real Madrid gestionó el partido ante el Athletic Club de Bilbao no mostró la mejor versión del club blanco.

Jabois insistió en el papel luchador del equipo de Zidane en la semifinal de la Supercopa: "El Madrid no ha sido un equipo derrotado, arrodillado... mereció mejor suerte, pero al menos compitió y peleó". Halagos a los que se sumó Ramón Besa nombrando al técnico blanco calificándole de "superviviente nato".

Manuel Jabois, sobre la escasez de rotaciones del técnico del real Madrid: "Lo que ganó Zidane lo hizo con una plantilla grande. Algo no está funcionando". Sobre los jugadores del equipo precisamente, él mismo dijo sobre Hazard: "Es verdad que no arranca y llevamos ya un año y medio de él y no termina de arrancar. Lo ves en forma y con el balón y piensas que puede ser capaz de hacer las mismas cosas, pero no". Reconoció que le "parece muy buen jugador", pero asumió "que no es lo que estábamos esperando".

El Barça de Ter Stegen y Riqui Puig

El partido del FC Barcelona duró hasta la tanda de penaltis, un partido en la que la palabra "emoción" no se despega de la boca. Ramón Besa opinó que la semifinal azulgrana "a nivel de emoción y riqueza futbolística ha venido hasta bien. El equipo ha aprendido a competir sin Messi".

El trabajo en equipo y coordinación en el terreno de juego son dos factores esenciales a la hora de ganar un partido. En el caso del encuentro ante la Real Sociedad, Ramón Besa opinó que uno de los más destacables del club azulgrana a hora mismo es Ter Stegen, puesto que "es un portero que le viene al pelo al Barça. Son porteros extraordinarios... no los veo en las demás ligas". Reconoció que "hay algunos buenos porteros", pero no insistió en que "LaLiga puede presumir que a falta de delanteros, puede presumir de porteros".

Una de las imágenes más comentadas en las redes en las últimas horas han sido las del momento en el que se ve cómo se ofreció Riqui Puig voluntario para tirar el último penalti de la semifinal, y cómo Koeman reaccionó ante ello. Ante dicha iniciativa del joven del Barça, Ramón Besa solo tuvo palabras buenas hacia él: "´Él da el paso al frente y marca el gol. Hay una imagen en la que cuando lo mete todos se van a celebrarlo con Ter Stegen y le da igual porque está contento, si le dan un minuto, uno y si le dan cinco, cinco", en definitiva, consideró que "es aire fresco".

Los reconocimiento al jugador de tan solo 21 años no se quedaron ahí, Besa recordó que "Riqui es un chico con mucho desparpajo que nos sorprendió a todos y además tuvo suerte con el penalti fallado con Griezmann".

Elecciones al FC Barcelona

Ramón Besa sentenció que el club azulgrana ahora mismo "necesita un presidente porque es un club a la deriva". Sobre el retraso de las elecciones, que se iban a celebrar este mes el 24 de enero, comentó que "si los socios no pueden ir a votar, habría poca participación y sería desastroso". También, no quiso dejar pasar la ocasión para decir que el Barça "ha gestionado muy mal las elecciones, que ya se podrían haber celebrado". Dato importante que recordó Besa en El Larguero fue que finalmente "se celebrarán en marzo tal y como tenía en mente Bartomeu".

Sobre uno de los favoritos a ganar las elecciones presidenciales al Barça, Manuel Jabois confesó que le "encanta que pueda volver Laporta". A lo que ramón Besa añadió: "Cruyff, Guardiola, Cataluña y UNICEF son los cuatro conceptos trabajados por Laporta, ahora bien, de proyecto no lo sé muy bien".