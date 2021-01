El Atlético de Madrid ya preguntó por Moussa Dembelé en verano

El último fichaje rojiblanco, Moussa Dembelé, llevaba tiempo en la agenda del club, se habían producido ligeros contactos el pasado verano y de ahí la alegría en los despachos del Wanda Metropolitano por haber cerrado esta operación en los términos que desvela Carrusel Confidencial.

El pasado verano, con el culebrón Morata sobre la mesa, el Atlético de Madrid planteó al Olympique de Lyon una cesión de Dembelé para toda la temporada, haciendo frente a la ficha completa del jugador, una ficha por cierto, muy inferior a las de Costa, Morata y Luis Suárez por poner tres ejemplos.

La respuesta del club francés fue clara: “NO. Hemos rechazado una oferta de 45 millones por él hace pocas semanas y no nos planteamos que salga cedido”. Con lo que no contaba Jean-Michel Aulas, presidente del club francés, es con la decisión de Rudi García (entrenador), que le ha tenido sin jugar un partido completo de la Ligue1 desde el pasado 27 de Septiembre.

Por todo esto, su llegada es calificada como un éxito. Además, si triunfa con el Cholo podrían quedárselo en propiedad por 33 millones de euros, cifra asequible en el fútbol actual para un delantero nacido en 1996 que ha sido Internacional en todas las categorías inferiores de Francia, llegando a marcar por ejemplo 13 goles en 25 partidos con la Sub-21.